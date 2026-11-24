クルマの購入時にはまとまった代金が必要ですが、買った後もガソリン代や駐車場代、保険料や税金、さらには車検代など、さまざまな維持費がかかります。複数のアンケート調査によると、マイカー所有者の約8割が維持費を「高い」と感じ、さらに88％の購入者が購入前の確認不足を自覚しています。確認不足になりがちな「年間維持費の総額」を事前に把握する方法を解説します。

アンケートからわかるクルマ購入時の落とし穴

まずはマイカー所有に関する、複数のアンケート結果を紹介しましょう。

8割が「維持費が高い」と回答

ナイル株式会社が2022年に実施した調査によると、クルマ所有者の82.9％が「維持費が高いと感じる」と回答しました。毎月のガソリン代は「5,000円～1万円未満」が最も多く(42.3％)、2020年の前回調査(39.1％)から割合が増えています。

レギュラーガソリンの全国平均価格は、2026年10月時点でも1L当たり170円前後で推移しており、ガソリン代の負担感は続いていると考えられます。

88％が購入前の確認不足を自覚

株式会社AZWAYは2026年9月、「クルマを買って後悔したこと」に関するアンケート結果を発表しました。後悔している点として最も多かったのは「後悔している点はない」(41.1％)で、具体的な後悔の1位は「維持費(税金・保険・車検)が想定より高い」(12.9％)でした。

一方で、購入前に「もっと確認しておけばよかった」ことがあると答えた人は88.0％にも及びます。後悔はないと答えた人だけに絞っても、8割近く(78.7％)が確認不足を自覚していました。

クルマの維持費を事前に確認する方法

想定外に高くなりがちなクルマの維持費。事前に把握する方法を解説します。

年間の維持費の相場

トヨタのクルマ情報サイト「GAZOO」によると、年間の維持費の目安は以下のとおりです。

軽自動車：約20万～35万円

普通自動車：約30万～50万円

あくまで目安ですが、大まかな参考にはなるでしょう。実際には走行距離や住んでいる地域、クルマの大きさなどによって変動します。一般的に、ミニバンやSUVは税金や燃料費がかさみやすい傾向があります。

ガソリン代

ガソリン代は「(走行距離÷燃費)×ガソリン1L当たりの値段」でおおよその金額を求められます。たとえば燃費26km/Lのクルマで年間1万km走り、ガソリン価格が170円/Lの場合は年間約6万5,400円(1カ月当たり約5,400円)です。

自動車税・軽自動車税

普通自動車なら自動車税、軽自動車であれば軽自動車税を毎年支払う必要があります。普通自動車の税額は排気量で決まり、排気量が大きいほど高くなります。

普通自動車は2万5,000円～11万円(2019年10月1日以降に新車登録した自家用乗用車の場合)、軽自動車は一律1万800円(2015年4月1日以降に新車登録した自家用乗用車の場合)となっています。

これらの税金は、毎年4月1日時点でクルマの所有者(または使用者)に対して課税されます。クルマをまったく使っていなくても、登録されているだけで課税されます。

車検費用

新車を購入したら3年後に車検を受け、以降は2年ごとに受ける必要があります。業者に支払う車検基本料は、依頼する場所によって異なります。

車検の基本料は依頼先によって異なります

ディーラーであれば2万5,000円～4万5,000円、車検専門店では1万5,000円～3万円程度が目安です。このほか、自動車重量税や自賠責保険料、検査手数料などの法定費用もかかります。また、車検に通らない不具合が見つかった場合は、部品の交換や整備の費用が別途かかります。

任意保険料

任意保険は、自賠責保険ではカバーできない範囲の補償を受けられる保険です。たとえば、運転者自身のケガや、相手のクルマ・建物など物への損害がそれにあたります。

任意保険料がどの程度かは、保険会社が公式サイトで提供しているシミュレーションで目安を把握できます。

駐車場代

自宅に駐車スペースがない場合、毎月駐車場代もかかります。駐車場代の相場は地域によって大きく異なり、大都市圏では毎月数万円かかる場合もあります。

大都市圏でなくても、毎月7,000円程度はかかると想定しておいたほうがよいでしょう。前出のナイルの調査でも、毎月の駐車場代は「5,000円～1万円未満」という回答が最も多くなっています(40.6％)。