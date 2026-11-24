ベントレーが初の電気自動車(EV)「トルカル」を日本で初公開した。価格は2,927万円から。発表会には英国本社でエクステリアデザインを手がけた佐藤康裕氏が登壇し、伝統と電動化をどう両立させたのかを語った。グリルや音へのこだわりとは?

車名の由来はスペインの景勝地

英国の名門ベントレーが2026年9月に世界初公開したブランド初の完全電動SUV「トルカル」(Torcal)が11月19日、早くも日本にやってきた。トルカルは「コンチネンタルGT」「フライングスパー」「ベンテイガ」に続く第4のモデルシリーズだ。

その名は、スペイン・アンダルシア地方の景勝地「エル・トルカル・デ・アンテケラ」に由来する。壮大な自然景観から車名を取るのは、ベンテイガやバトゥールにも見られる近年のベントレーの命名慣例だ。数百万年をかけて自然の力が形づくった岩石地形は、時代を超えて進化を続けるベントレーの姿勢と重なる。また、語源となるラテン語の「torquere」(ねじる・ひねるの意)は英語の「torque」(トルク)にもつながり、ブランドが大切にしてきた力強く滑らかな走りを象徴している。

トルカルのラインアップは2種類。「コアモデル」(2,927万円)は最高出力821PS、最大トルク1,194Nmを発揮し、停止状態から100km/hまで3.4秒で加速、最高速度は250km/hだ。「S」(3,027万円)はローンチコントロール作動時に888PS/1,350Nmを発揮し、100km/hまでの加速は2.9秒、最高速度は260km/hに達する。さらに、誕生を記念した「ファーストエディション」(3,510万円)も設定。今回の発表会で実車がお目見えしたのは、このファーストエディションだ。日本での納車開始は2027年後半を予定している。

日本人デザイナーが語るトルカルの狙い

発表会には英国クルーのベントレー本社から、同モデルのエクステリアデザインを担当したリードエクステリアデザインマネージャーの佐藤康裕氏が登壇。ベントレーが受け継いできた伝統を守りながら、電動化時代にふさわしい新たなラグジュアリーをどのように表現したのか、そのデザイン哲学を詳しく紹介した。

発表会に登壇したデザイナーの佐藤康裕氏

「このプロジェクトが面白かったのは、単に電気自動車を開発するからではありません。ベントレーのラインアップに新しい仲間が加わり、それを通じてブランドをどうモダンに進化させるかという挑戦があったからです」

佐藤氏は開発当初をこう振り返る。現在のEVには、電気製品のような合理性や先進性を強調したデザインが少なくない。しかし、ベントレーが大切にしてきたのは、人の感情に訴えかけるクルマづくりだ。佐藤氏は、その情緒的な魅力を失わずに電動化を実現することが最大の課題だったと説明。デザインを貫くテーマは「プログレッシブ」「クラフト」「オーセンティック」の3つだという。

伝統のプロポーションを現代流に

まず佐藤氏が紹介したのはトルカルのエクステリアだ。ベントレーのデザインはサイドビューから始まるという。大径ホイール、ボディとキャビンの比率、オーバーハングの長さなど、クルマの第一印象を決定づけるプロポーションを重視するためだ。

ベントレーのデザインはサイドビューから始まるという

トルカルでは、ボディを伸びやかに見せる「エンドレスボンネットライン」を採用。その後端を跳ね上げた造形は、ベントレーのGTモデルにも通じるスポーティーでダイナミックな印象を生み出している。

フロントには「アップライトエレガンス」という考え方を取り入れた。垂直方向に存在感を持たせた堂々たる顔つきは、ベントレーならではの自信と力強さを表現する。

EVにはエンジン車のような大型グリルが必ずしも必要ではないが、それでも佐藤氏は、グリルをベントレーのアイデンティティとして残すことにこだわった。グリルには76個のダイヤモンド形状のパーツが並び、その一つひとつの中にもダイヤモンドがあしらわれている。仕様に応じて色を変えることも可能だ。

また、往年の「コンチネンタルT」から着想を得たフロントデザインでは、伝統的な2灯式ヘッドライトの特徴をひとつのランプに集約。内部の2本のデイタイムランニングライトによってその歴史を継承するとともに、ベントレーの翼のエンブレムを思わせるグラフィックを表現した。

リアデザインにもクラシックなベントレーの後部トランクをモチーフにしたキャラクターラインを設け、左右を薄いテールランプで結んだ。

デジタルと職人技が同居する室内

インテリアでは、乗員を繭のように包み込む「コクーニングヘイブン」を採用。ベントレーの翼をモチーフにした「ウィングジェスチャー」や、素材の美しさを引き立てるシンプルなダッシュボードによって、落ち着きのある上質な空間を追求した。

ダッシュボードはベントレーの翼がモチーフ

特徴的なのが「マジカルフュージョン」という考え方だ。大型ディスプレイに操作を集約するEVが増えるなか、トルカルではデジタル機能と物理スイッチのバランスを重視した。

「デジタルからデトックスしたいという声もあります。ベントレーらしさを考え、デジタルとフィジカルを融合させました」と佐藤氏は語る。

素材にも新たな試みが盛り込まれた。英国フォックスブラザーズのメリノウールを選択できるほか、ウォールナットの端材と再生紙を幾重にも重ねてスライスし、色調が移り変わるような表情を生み出した「エンジニアードベニア」、放射状の光を思わせる「サンバーストアルミニウム」などを用意。英国のクラフトマンシップを現代的な感性で進化させている。

また、ベントレーを象徴するダイヤモンドパターンは、エクステリアからインテリア、ユーザーインターフェースにまで展開。細部の意匠に一貫性を持たせている。

エンジン音の代わりにドラム演奏

3つ目のテーマ「オーセンティック」では、EV時代におけるベントレーらしい体験が追求された。

その象徴が「サウンドDNA」だ。エンジン音のないEVでも、音がドライバーの感情に与える影響は大きい。そこで、ベントレーの象徴的なV型8気筒エンジンのリズムをドラマーによる演奏で再現し、車内のサウンドに取り入れた。さらに、方向指示器には革職人がハンマーで革を叩く音、デジタルアシスタントにはグラスハープの音、乗車時には鳥のさえずりを用いるなど、機械的な電子音とは異なる温かみのある音響体験を追求した。

ディスプレイの演出にも本物へのこだわりがある。英国湖水地方のガラスメーカー、カンブリア・クリスタルが製作したクリスタルに光を通し、その様子を実際に撮影して映像化。コンピューターグラフィックスだけに頼らず、実在する素材からデジタル表現を生み出している。

ベントレー初のEVでありながら、伝統的な造形、選び抜かれた素材、職人の手仕事、そして五感に訴える演出を融合させたトルカル。佐藤氏のプレゼンテーションから浮かび上がったのは、電動化によってベントレーらしさを変えるのではなく、その本質を新しい技術でさらに深めようとする姿勢だった。

【フォトギャラリー】ベントレー「トルカル」