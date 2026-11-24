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ロサンゼルス・ドジャースについて、フリーエージェント（FA）となったアドリアン・モレホン投手を獲得するとの予想が出ている。エバン・フィリップス投手の退団に加え、アレックス・ベシア投手もFAとなっていることから、ブルペン補強の有力候補になる。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が11月19日（日本時間20日）に言及した。



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モレホンは今季、サンディエゴ・パドレスで防御率2.83を記録。27歳と若く、今オフのFA市場ではトップクラスの救援投手と評価されている。



すでにドジャースは、エドウィン・ディアス投手とタナー・スコット投手という高額契約の救援投手を抱えている。しかし、タリク・スクーバル投手の去就が不透明なため、それでもモレホンを加える意味はある。



ドジャースはここ数年のFA市場でディアスとスコットだけでなく、山本由伸投手、佐々木朗希投手、大谷翔平選手、カイル・タッカー外野手らを獲得してきた。そのため、ドジャースがスター選手を次々と獲得する流れが止まることを望む声もある。



注目の集まるドジャースの動向について、スリバン氏は「ドジャースは今オフにモレホンと契約すると予測されており、この動きは間違いなく球界を苛立たせることになるだろう。しかし、これほど大きな話題を呼ぶ補強を行うのは最後のチャンスかもしれないため、彼らには失うものは何もない」と言及した。



これまで数々の積極的な補強を実施してきたドジャースだが、労使協定の行方によってはそれが難しくなるかもしれない。そのため、現行の協定が切れる12月1日（同2日）までの動きから目が離せない。











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