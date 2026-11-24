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読売ジャイアンツは24日、船迫大雅投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



船迫は聖光学院高、東日本国際大、西濃運輸を経て、2022年ドラフト5位で巨人に入団。右のサイドハンドから投げ込む力強い直球を武器に、プロ1年目から一軍36試合に登板した。



2年目の2024年には51試合に登板し、4勝0敗、22ホールド、防御率2.37を記録。安定した救援ぶりを評価され、セ・リーグの最優秀新人賞（新人王）に輝いた。



その後もブルペンを支え続け、昨季は57試合に登板。迎えた今季も50試合で4勝1敗、18ホールド、35回1/3を投げて14四球、26奪三振、9失点、9自責点、防御率2.29を記録し、3年連続となる50試合登板を達成した。



さらに今季は、ピンチでの失点阻止への貢献度などを評価する新設の「損保ジャパン HIKESHI賞」で48ポイントを記録し、セ・リーグの初代受賞者に選出された。



新人王を獲得した2024年以降、3年間で計158試合に登板するなど、救援陣に欠かせない存在となった船迫。来季も勝負どころでの“火消し役”としてブルペンを支え、4年連続となる50試合登板を目指したいところだ。

















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