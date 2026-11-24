ロサンゼルスFCに所属する韓国代表FWソン・フンミンが、アメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のリーグ構造ついて言及した。23日、アメリカメディア『ESPN』が同選手のコメントを伝えている。

ソン・フンミンは2025年夏、10年間にわたって在籍したトッテナム・ホットスパーに別れを告げ、MLSのロサンゼルスFCに加入。2026シーズンは、ここまで公式戦43試合出場で9ゴール21アシストをマーク。チームもウェスタン・カンファレンスを6位で終え、現在はMLSカップ・プレーオフを戦っている。

そんな中、先日には同じウェスタン・カンファレンスで戦うバンクーバー・ホワイトキャップスの元ドイツ代表MFトーマス・ミュラーが、「欧州では降格制度がある。降格してしまうと選手たちは来年の契約がないかもしれないので、自ずとプレースタイルが変わる。欧州でリーグ下位のチームと対戦するときは、彼らは生き残りをかけて戦う。MLSではスタイツが少し楽観的であったり、守備が緩慢になったりすることがある」とコメント。昇降格制度の有無が欧州サッカーとMLSのスタイルに違いをもたらしていると指摘し、この発言が話題を呼んでいた。

このミュラーの主張に対し、プレミアリーグの第一線で長年戦ってきたソン・フンミンも同調している。

「MLSは年々規模が大きくなり、有名選手も集まってきているけれど、プレッシャーが少ないと感じることもある。それは自分自身でコントロールできるものではないし、僕はこのリーグを楽しんでいる。でも、トーマス（・ミュラー）の言うこともまったくもって正しいと思う」

「僕は以前プレミアリーグでプレーしていたけれど、毎週が最大のプレッシャーとの戦いだった。自分のパフォーマンスが悪かったり、チームが苦戦して順位表の下位に沈んでいたりすると、本当に大変な時期を過ごすことになる。でも、その方がもっと楽しいと思う。MLSの発展を願っているからこそ、リーグ側には検討して何か対策を講じてほしいと思っている」