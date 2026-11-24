なでしこジャパンは24日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。』のブラジル女子代表との2連戦に向けたトレーニングを実施。初日のとなったこの日は室内でのコンディション調整に努めた。

練習後の取材に応じた古賀塔子。自身は2025年夏にフェイエノールトからトッテナム・ホットスパーへ移籍し、初年度から印象的な活躍を見せ、イングランドプロサッカー選手協会の年間ベストイレブンに選出された。今シーズンもチームはリーグ戦5位で、上位勢に食らいついているが、「個人的には昨シーズンと同じくらいのパフォーマンスはできていると思います。ただ、チームとして（現在首位の）チェルシーと（現在3位の）ロンドン・シティ・ライオネスには大量失点で負けてしまったので、まだ課題にあると思います」と上位勢相手に結果が出なかったことへの反省があるとした。

一方でなでしこジャパン合流直前の試合では2位マンチェスター・シティとのアウェーゲームに3－1で勝利。「（前述の）2試合の敗戦があって、トップチームに対してどう戦っていくか、ミーティングの中でもたくさん取り組んできました。その取り組みが結果につながったのは良かったと思います」と続けている。

古賀自身は11月11日のカップ戦で加入後初めてゲームキャプテンも務めた。「試合中、自分がリーダーシップを取ってというタイプではない」と話しつつ、「任せてもらえたことは信頼してもらえていることを感じられましたし、いろいろなキャプテンの形があると思うので、自分も踏み込んでいけるような選手になりたい」と前向きな意識の変化もあったようだ。

ブラジルとの2連戦は2027年に控えるワールドカップに向けても重要な強化試合になる。「ワールドカップの開催国でもありますし、ブラジルも本気で戦ってくると思います。そういう相手に対して自分が個で勝っていかないと日本の勝ちもないと思うので、しっかり体を張って守れれば」と意気込みを示している。

なでしこジャパンは29日に広島県のエディオンピースウイング広島（13時55分キックオフ、日本テレビ系列で生中継、TVerで生配信）、12月5日に岡山県のJFE晴れの国スタジアム（15時キックオフ、ABEMAで無料生配信）で、それぞれブラジル女子代表と対戦する。

【画像】キャプテンマークを巻いた古賀の全身姿