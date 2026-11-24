







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは24日、岸田行倫捕手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



岸田は報徳学園高、大阪ガスを経て、2017年ドラフト2位で巨人に入団。176センチ、90キロの右投右打で、攻守に存在感を示す捕手だ。



2024年に自己最多の88試合に出場すると、昨季は87試合で266打数78安打、打率.293、8本塁打、39打点を記録。



安打、本塁打、打点はいずれも自己最多となり、チーム最多となる78試合でマスクをかぶるなど、正捕手争いで大きく存在感を高めた。



その実績を買われて今季は主将を務めたが、シーズンでは58試合の出場に。180打数43安打、打率.239、4本塁打、15打点と前年から数字を落とし、シーズン終盤は二軍で調整するなど、悔しさの残る一年となった。



ファームでは20試合に出場し、56打数12安打、打率.214、1本塁打、5打点を記録。一軍復帰を目指して調整を続けたものの、レギュラーシーズン終了まで一軍へ戻ることはできなかった。



今季は主将として苦しいシーズンを経験した岸田。来季は再び正捕手争いを勝ち抜き、攻守両面でチームをけん引する働きが期待される。

















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