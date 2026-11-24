2024年にウエスタン・リーグで最多勝に輝き、翌年には開幕ローテーション入りを果たした前田純。しかし、今季はひじ痛の影響もあって一軍で4試合の登板にとどまり、厚い投手層の中で出場機会を確保できていない。189センチの長身を誇る左腕だけに、現役ドラフトで新天地へ移れば、先発投手として飛躍する可能性もありそうだ。［1/6ページ］

ファーム最多勝の大型左腕に転機は

前田純

[caption id="attachment_302984" align="aligncenter" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの前田純（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：189cm／96kg

・生年月日：2000年6月4日

・経歴：中部商 - 日本文理大

・ドラフト：2022年育成選手ドラフト10位

・今季成績：4試合登板（20回2/3）、1勝1敗、20奪三振、防御率3.48

二軍で最多勝を獲得した実績を持つ前田純。ただ、一軍での登板機会は限定されている状況だ。

2022年育成ドラフト10位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ2年目の2024年、開幕から好調を維持し7月に支配下登録を勝ち取った。

同年はウエスタン・リーグで10勝を挙げ、最多勝のタイトルを獲得するなど、ローテーションの軸として期待される存在に。

2025年は開幕ローテーション入りを果たし、10試合に登板。2勝2敗、防御率3.12をマークしたが、シーズンを通じた活躍はできなかった。

2025年に発症したひじ痛の影響もあり、今季は開幕二軍スタート。5月下旬に一軍に昇格し、4試合に登板。しかし、7月以降は一軍での登板がなかった。

分厚い戦力層を誇るチームだけに、前田の置かれた立場は厳しいものがある。現役ドラフトによって他球団へ移籍することで、能力が開花する可能性もあるだろう。

[caption id="attachment_302983" align="aligncenter" width="1200"] （左から）畔柳亨丞、前田純、松本航（写真：産経新聞社）[/caption]

中京大中京高時代にセンバツ4強入りを経験し、将来性を評価されて日本ハムに入団した畔柳亨丞。一軍では登板機会が限られているものの、今季は二軍で防御率0.95と抜群の安定感を示した。まだ23歳と若く、さらなる成長が見込める右腕だけに、現役ドラフトの対象となれば他球団からの注目を集めそうだ。［2/6ページ］

二軍防御率0点台の23歳右腕

畔柳亨丞

[caption id="attachment_302985" align="aligncenter" width="1200"] 北海道日本ハムファイターズの畔柳亨丞（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／92kg

・生年月日：2003年5月3日

・経歴：中京大中京高

・ドラフト：2021年ドラフト5位

・今季成績：7試合登板（8回）、0勝0敗、2ホールド、8奪三振、防御率3.38

二軍で力を示しながら、一軍定着に至っていないのが北海道日本ハムファイターズの畔柳亨丞だ。

中京大中京高時代には春のセンバツで4強入りを果たし、注目を集めた畔柳。将来性を評価されて2021年ドラフト5位で日本ハムから指名を受けた。

高卒1年目から一軍初登板を飾るなど飛躍を期待されていたが、2023年は一軍登板なし。二軍でも17試合に登板して防御率7.13と苦しんだ。

また、2024年は2年ぶりの一軍登板となったものの、5試合の登板で防御率4.50の成績となった。

昨季も5試合の登板に終わったが、防御率1.80を記録。クライマックスシリーズ（CS）のマウンドも経験した。

今季は自己最多となる7試合に登板。さらに二軍では防御率0.95を記録し、前年の二軍防御率3.45から大幅に改善した。

チームとしても今後の成長を期待しているはずだが、現役ドラフトの対象となれば、獲得を希望する球団が現れるだろう。

[caption id="attachment_302983" align="aligncenter" width="1200"] （左から）畔柳亨丞、前田純、松本航（写真：産経新聞社）[/caption]

ルーキーイヤーから33試合に登板し、楽天の救援陣で存在感を示した津留﨑大成。その後は一軍での登板機会が限られたものの、昨季から徐々に出番を増やし、今季は24試合に登板した。復調の兆しを見せている一方、確固たる地位を築くには至っておらず、現役ドラフトによる環境の変化が飛躍のきっかけとなる可能性もある。［3/6ページ］

復調気配の元即戦力右腕

津留﨑大成

[caption id="attachment_302987" align="aligncenter" width="1200"] 楽天・津留﨑大成（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／86kg

・生年月日：1997年10月10日

・経歴：慶応高 - 慶応大

・ドラフト：2019年ドラフト3位

・今季成績：24試合登板（26回2/3）、0勝0敗、24奪三振、防御率3.38

ルーキーイヤーに33試合へ登板した一方、その後は登板機会を増やせていない東北楽天ゴールデンイーグルスの津留﨑大成も、現役ドラフトの注目選手と言える。

慶応大から2019年ドラフト3位で楽天に入団した津留﨑は、2020年に新人ながら開幕一軍入り。33試合に登板して防御率4.19の成績を収めた。

翌年以降も活躍を期待されたが、2021年は11試合で防御率5.06、2022年も11試合で防御率4.50と苦しんだ。

また、2023年は7試合ながら防御率1.86と結果を残したが、登板機会は限られていた。

2024年も復活の糸口を見出せずにいたが、昨季は17試合に登板し、防御率3.62と改善を見せた津留﨑。そして今季はキャリアで2番目に多い24試合に登板した。

中継ぎとして必要な存在であるものの、確固たる立場を築くには至っていない。球団がどのような判断をするのか注目だ。

[caption id="attachment_302983" align="aligncenter" width="1200"] （左から）畔柳亨丞、前田純、松本航（写真：産経新聞社）[/caption]

西武の先発陣を支え、2021年には自己最多の10勝を挙げた実績を持つ松本航。しかし、近年は故障や不振に苦しみ、昨季と今季はいずれも防御率6点台と本来の投球を取り戻せていない。ドラフト1位入団の実績ある右腕だけに、環境を変えることで再び輝きを放つ可能性もあり、現役ドラフトでの動向が注目される。［4/6ページ］

復活を期す元2桁勝利右腕

松本航

[caption id="attachment_290429" align="aligncenter" width="1200"] 西武・松本航（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／88kg

・生年月日：1996年11月28日

・経歴：明石商 - 日本体育大

・ドラフト：2018年ドラフト1位

・今季成績：9試合登板（10回1/3）、0勝0敗、1セーブ、14奪三振、防御率6.97

今季は一軍、二軍の両方で不本意な成績となった松本航。2年続けて結果を残せていないだけに、現役ドラフトの注目選手となるだろう。

松本は日本体育大でリーグ通算30勝を挙げ、埼玉西武ライオンズから2018年ドラフト1位指名を受けて入団。

プロ1年目から16試合に登板。防御率4.54ながら、強力打線の援護もあり7勝をマークした。

2021年は自己最多の10勝を挙げ、防御率3.79をマーク。初めて規定投球回に到達するなど、プロ3年目にして飛躍を遂げた。

2024年はリリーフ起用が増加。自己最多の34試合に登板し防御率3.93、6ホールドの成績を残した。

しかし、昨季は右肩痛の影響もあり、わずか3試合の登板で0勝2敗、防御率6.43の成績にとどまった。

復活を目指した今季も9試合登板で防御率6.97と振るわず、二軍でも防御率7.95と苦しんだ。実績はあるだけに、現役ドラフトによる新たな環境でのプレーも考えられる。

[caption id="attachment_302983" align="aligncenter" width="1200"] （左から）畔柳亨丞、前田純、松本航（写真：産経新聞社）[/caption]

プロ1年目の2024年に50試合へ登板し、防御率0.79という圧巻の成績を残した古田島成龍。新人ながら22試合連続無失点を記録するなど鮮烈なデビューを飾ったが、その後は故障と不振に苦しみ、今季はわずか10試合の登板に終わった。救援投手としての実績は十分なだけに、現役ドラフトで移籍することになれば、復活を期待する球団が現れるかもしれない。［5/6ページ］

防御率0.79の輝きを再び

古田島成龍

[caption id="attachment_289314" align="aligncenter" width="1200"] オリックス・バファローズの古田島成龍（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／85kg

・生年月日：1999年6月29日

・経歴：取手松陽高 - 中央学院大 - 日本通運

・ドラフト：2023年ドラフト6位

・今季成績：10試合登板（9回）、0勝0敗、3ホールド、7奪三振、防御率6.00

新人年に驚異的な成績を残した古田島成龍は、復活を期待されているものの、故障や不振に苦しんでいる1人だ。

大学4年時にプロ志望届を提出したが指名されず、卒業後は日本通運でプレー。社会人野球で経験を積み、2023年ドラフト6位でオリックス・バファローズに入団した。

プロ1年目から開幕一軍入りを果たすと、プロ初登板から22試合連続無失点を達成。最終的には50試合に登板し、防御率0.79と圧巻のパフォーマンスを披露した。

その後もリリーフ陣に欠かせない存在となっていたが、昨季は防御率4.42と成績を落とした。また、9月には右ひじのクリーニング手術と尺骨神経移行術を受けている。

2026年も開幕一軍に入ったが、4月に登録抹消。二軍調整中の5月には左脇腹を痛め、同年は自己最少の登板数となる10試合にとどまり、防御率6.00に終わった。

救援陣の補強という観点から、現役ドラフトで移籍対象となった場合に注目したい右腕である。

[caption id="attachment_302983" align="aligncenter" width="1200"] （左から）畔柳亨丞、前田純、松本航（写真：産経新聞社）[/caption]

192センチの長身を誇り、ルーキーイヤーから先発と救援の両方で経験を積んできた河村説人。右ひじの手術と育成契約を経て支配下に復帰し、2025年には3年ぶりの一軍登板で2勝を挙げるなど復活を印象づけた。しかし、今季は1勝4敗と苦しんでおり、さらなる出場機会を求めて新天地へ移ることも選択肢となりそうだ。［6/6ページ］

再起を目指す192センチ右腕

河村説人

[caption id="attachment_272622" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの河村説人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／87kg

・生年月日：1997年6月18日

・経歴：白樺学園高 - 星槎道都大

・ドラフト：2020年ドラフト4位

・今季成績：9試合登板（49回）、1勝4敗、22奪三振、防御率4.59

右ひじの手術と育成契約を経て、一軍のマウンドに戻ってきた河村説人。プロ6年目を終え、通算勝利数は9勝にとどまっている。

千葉ロッテマリーンズから2020年ドラフト4位指名を受けて入団すると、新人ながら開幕一軍入りを果たした。

開幕からしばらくは中継ぎを務め、その後は先発に転向。ルーキーイヤーは20試合に登板して4勝、防御率3.46を記録した。

しかし、2022年は4試合の登板にとどまり、同年9月に右ひじを手術。翌2023年は一、二軍ともに登板がなく、オフに戦力外通告を受け、育成契約に移行した。

2024年7月に支配下へ復帰し、2025年に3年ぶりの一軍登板を果たした河村。4試合に先発して2勝、防御率2.57と一定の成績を収め、一軍で勝負できる力を示した。

しかし、今季は9試合に登板して1勝4敗と負けが先行し、防御率も4.59に悪化した。伸び悩む現状が続いており、環境を変えることも1つの選択肢になり得るだろう。

【了】