







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAとなっていたエバン・フィリップス投手がアトランタ・ブレーブスへ移籍した。ブルペンにとっては手痛い流出となったが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、後釜としてフィットしそうな新戦力候補に言及している。



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獲得候補に挙げられているのは、ミルウォーキー・ブルワーズ所属で32歳のトレバー・メギル投手。今季キャリアハイの63試合に登板し、3勝3敗7ホールド30セーブ、防御率2.63といった好成績を残したリリーフ右腕だ。



同メディアは「今オフのドジャースは既にブルペンの戦力が低下している。また、ポストシーズンでは、より安定した打撃を持つ選手を加える必要性が浮き彫りになった。チームは長年にわたってFA市場を活用しており、一流選手の獲得に大金を投じることを決してためらわない。しかし、来季のワールドシリーズ（WS）進出に向けて、トレード市場にも有力候補が数多く浮上する可能性がある」としつつ、メギルを含む3選手を獲得候補にピックアップ。



メギルについては「WS王者の守護神として素晴らしいシーズンを送った。ポストシーズンではさらにパフォーマンスを向上させ、8登板で防御率2.00、5セーブをマークした。フィリップスの退団によってブルペンに生じた穴を、WS制覇に貢献できるレベルの守護神で埋めることができれば、来季の展望は一気に明るくなるだろう」と記している。











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