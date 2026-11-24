YOMIURI GIANTS
読売ジャイアンツ
契約更改選手一覧【2026-2027】
読売ジャイアンツの契約更改を終えた選手を一覧で掲載。球団発表に基づき随時更新します。
最終更新 2026年11月24日
巨人の契約更改選手一覧【2026-2027】
契約更改日が新しい順に掲載しています。
契約更改日
選手名
ポジション
11月24日
戸郷 翔征
投手
11月24日
船迫 大雅
投手
11月24日
リチャード
内野手
11月24日
赤星 優志
投手
11月24日
岸田 行倫
捕手
11月20日
泉口 友汰
内野手
11月20日
則本 昂大
投手
11月20日
坂本 勇人
内野手
11月20日
田中 将大
投手
11月19日
丸 佳浩
外野手
11月19日
松本 剛
外野手
11月19日
吉川 尚輝
内野手
11月19日
石塚 裕惺
内野手
11月19日
中川 皓太
投手
11月19日
平内 龍太
投手
11月19日
堀田 賢慎
投手
11月19日
山﨑 伊織
投手
11月17日宮原 駿介投手
11月17日藤井 健翔内野手
11月17日冨重 英二郎投手
11月17日林 燦投手
11月17日李 健熙捕手
11月17日吹田 志道投手
11月17日堀江 正太郎投手
11月16日皆川 岳飛外野手
11月16日荒巻 悠内野手
11月16日又木 鉄平投手
11月10日竹下 徠空内野手
11月10日松井 蓮太朗捕手
11月10日西川 歩投手
11月6日平山 功太内野手
11月6日河野 優作投手
11月6日鈴木 圭晋投手
11月6日坂本 達也捕手
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【了】