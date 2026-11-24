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読売ジャイアンツ

契約更改選手一覧【2026-2027】





読売ジャイアンツの契約更改を終えた選手を一覧で掲載。球団発表に基づき随時更新します。



最終更新 2026年11月24日



















巨人の契約更改選手一覧【2026-2027】



契約更改日が新しい順に掲載しています。























契約更改日

選手名

ポジション













11月24日

戸郷 翔征

投手







11月24日

船迫 大雅

投手







11月24日

リチャード

内野手







11月24日

赤星 優志

投手







11月24日

岸田 行倫

捕手







11月20日

泉口 友汰

内野手







11月20日

則本 昂大

投手







11月20日

坂本 勇人

内野手







11月20日

田中 将大

投手







11月19日

丸 佳浩

外野手







11月19日

松本 剛

外野手







11月19日

吉川 尚輝

内野手







11月19日

石塚 裕惺

内野手







11月19日

中川 皓太

投手







11月19日

平内 龍太

投手







11月19日

堀田 賢慎

投手







11月19日

山﨑 伊織

投手





11月17日宮原 駿介投手



11月17日藤井 健翔内野手



11月17日冨重 英二郎投手



11月17日林 燦投手



11月17日李 健熙捕手



11月17日吹田 志道投手



11月17日堀江 正太郎投手



11月16日皆川 岳飛外野手



11月16日荒巻 悠内野手



11月16日又木 鉄平投手



11月10日竹下 徠空内野手



11月10日松井 蓮太朗捕手



11月10日西川 歩投手



11月6日平山 功太内野手



11月6日河野 優作投手



11月6日鈴木 圭晋投手



11月6日坂本 達也捕手















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【了】