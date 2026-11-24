AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第5節が24日に行われ、柏レイソルはアウェイでニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）と対戦した。

2025明治安田J1リーグを2位で終えて8年ぶりにアジアの舞台に挑戦している柏。その久々の舞台ではここまで2勝1分け1敗の4位に位置。今回の一戦ではアウェイで最下位のニューカッスル・ジェッツと対戦した。

直近に行われた明治安田J1リーグでジェフユナイテッド千葉との千葉ダービーに0－1で敗戦を喫したリカルド・ロドリゲス監督のチームは先発6名を変更。久保藤次郎や中川敦瑛、山内日向汰、藤尾翔太といった主力がスタメンに復帰した。

立ち上がりからボールを保持して押し込む柏。開始7分には早々にゴールをこじ開ける。右サイド深くで久保が仕掛けてマイナスのパス。これを中川が右足ダイレクトで枠に飛ばすと、GKが前にはじいたところに詰めた山内がゴール右隅へ右足シュートを流し込んだ。

畳みかけるアウェイチームは直後にもボックス手前から中川が鋭いミドルシュートで相手GKにファインセーブを強いる。以降もハーフコートゲームを展開し、再三のセットプレーからゴールを目指していく。

ただ、この時間帯にゴールを奪い切れずにいると、24分にはボックス手前左のウィル・ドブソンの横パスを収めたザック・クラフに見事な右足シュートをゴール右隅へ突き刺された。

相手のワンチャンスに屈し、スコアをタイに戻された柏。ここからギアを上げて攻撃を仕掛けていく。32分には原田亘の右クロスをボックス中央の山内が頭で合わすが、これは枠の左へ外れた。

さらに、38分には右サイドからの鮮やかな崩しでボックス左でフリーとなった遠藤渓太にビッグチャンスも、右足インサイドでニア下を狙ったコントロールシュートは惜しくも左ポストを叩いた。

ゲームを支配しながらも1－1のイーブンで試合を折り返した柏。後半は雨と強風下での風下の影響もあって、相手に押し込まれる状況が続く。

56分に遠藤を下げて弓場堅真を投入。さらに、64分に藤尾を下げて細谷真大を投入し、選手交代で攻撃に変化を加えていく。67分にはボックス右で仕掛けた山内が切り返しから左足を振るが、これを枠に飛ばせない。

それでも、直後の70分には相手陣内左サイドで逆サイドからのクロスを回収した原川力を起点に山内とのパス交換でボックス左に抜け出した弓場がニア下を射抜く見事な左足シュートをゴールネットへ突き刺し、勝ち越しに成功した。

このゴールによってリズムを取り戻した柏は、ボールを動かしながら、より前に出てきた相手の背後を使って押し込む形を作り出す。その流れからボックス内での仕掛けや山内らが積極的に足を振っていく。

その後、1ゴール1アシストを記録した殊勲の山内を下げて渡井理己の投入でゲームクローズに向かった柏が、相手の反撃を粘りの守備で凌ぎ切り、敵地で重要な勝ち点3を奪取。過密日程が続くなか、千葉ダービーの敗戦を払拭するACLE連勝となった。

なお、次節は12月1日に行われ、柏はホームでコンアン・ハノイ（ベトナム）と対戦する。

【スコア】

ニューカッスル・ジェッツ 1－2 柏レイソル

【得点者】

0－1 7分 山内日向汰（柏レイソル）

1－1 24分 ザック・クラフ（柏レイソル）

1－2 70分 弓場堅真（柏レイソル）

【ゴール動画】山内の1G1Aに弓場堅真が決勝点！