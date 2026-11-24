なでしこジャパンは24日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。』のブラジル女子代表との2連戦に向けたトレーニングを実施。初日のとなったこの日は室内でのコンディション調整に努めた。

マンチェスター・シティに所属するDF清水梨紗は10月の代表戦は負傷で不参加に。6月以来の招集となったが、「日本代表は特別な場所ですし、ケガもありつつ、また戻ってこられたのはすごくうれしいです。チームのために自分ができることをやらないといけないという気持ちです」と気持ちを新たに。

清水はマンチェスター・シティへの加入が決まっていた中の2024年、パリ・オリンピックで右ひざ前十字じん帯断裂の大けがを負い、2024－25シーズンを棒に振ると、翌シーズンはリヴァプールへの期限付き移籍も経験した。今シーズン、マンチェスター・シティに復帰してこれからというプレシーズンに、今度はハムストリングを痛めてシーズン序盤を欠場した。

11月6日に復帰を果たしたが、途中出場が続いており、フル出場ができていない。コンディションについて尋ねると、「100％のプレーができるコンディションではいる、そういう努力はしている」としつつ、「試合勘の部分は3カ月くらいけがもしていましたし、その後もちょくちょく試合に出ている感じなので、まだ全部戻っているかと言われたら難しい部分はある」と正直に言及しつつ、「その中でも見せられるもの、戦っていけるところはあるので、試合になれば言い訳せずに臨めたらいいなと思っています」と続けている。

2024年の大けが後、苦しい時間が続いている清水。「プレシーズンが大事だったのは間違いないので、その最後の最後にけがをしたのは不運だとは思います」と開幕前の状況を振り返りつつ、「考え過ぎずにやっていくタイプ」と自己分析し、「ワールドカップまでの期間もありますし、マイナスになりすぎず、戻ってくることを考えながらやっていたので、ちょっと遅れちゃいましたけど、ここからだと思っています」と前を見据えている。

6月のワールドカップまで日本代表としての活動期間は多くないが、「1試合1試合を大事にする気持ちはみんなあると思いますが、そういった（勝負にこだわる）ところも突き詰めていかないと、大きな大会は大変になる。負けたら終わりなので、そういった部分もチームとして取り組めていけたらいいなと思います」とチームとしてまずは勝利を奪いに行くことに集中することを強調している。

なでしこジャパンは29日に広島県のエディオンピースウイング広島（13時55分キックオフ、日本テレビ系列で生中継、TVerで生配信）、12月5日に岡山県のJFE晴れの国スタジアム（15時キックオフ、ABEMAで無料生配信）で、それぞれブラジル女子代表と対戦する。