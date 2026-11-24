2026年11月25日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月25日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？チャーミングな笑顔がラッキーを運んでくれそう。たとえ思い通りにいかなくても、その場の雰囲気を楽しんでみましょう。恋愛においても、好きな人の前ではよく笑うようにしてみて。モチベーションが高い一日になりそうです。年内にやっておきたいことがあれば、テキパキと片付けてしまうと良いでしょう。少し難しいことのほうがやりがいもあるようなので、今のうちに頑張っておきましょう。今日は積極的に行動すると良いでしょう。ランチ会など交友関係が広がるチャンスなので顔を出すようにしてみて。仕事面では自分の意見を出すことで、周りから評価されることでしょう。安らげる時間を持つことや、居心地の良い空間を作ることに専念してみましょう。ときにはゆっくり休むことも大切なようです。休息を取りながら好きなことを行っていると、新たな目標などを思いつきそう。心のモヤモヤが解消されて楽しく過ごせるようです。今まで苦手に感じていた人付き合いもなんだか面白く感じるかも。いろいろな人たちと話すことで、自分の考えも深まることでしょう。柔軟な対応を心がけるようにしましょう。何度試してもうまくいかないものがあるならば時期を変えるか、別の手段を取るようにするのもおすすめ。他者を通じて学びがありそうなので、相手の話をよく聞くようにすると良いでしょう。思わぬところからチャンスが訪れるかも。冒険心がくすぐられ、すぐにでも取り組みたくなるかもしれません。気持ちが上向きなときだからこそ、長期的な視野を持って行動してみましょう。ちょっぴり贅沢がしたくなりそう。財布のひもが緩くなりがちなので、後で大変にならないか考えて使うようにしましょう。気分が上がって、仕事など頑張れるようなアイテムなら良いかも。慌ただしい日になりそう。周囲としっかりコミュニケーションを取りながら活動すると良いでしょう。リーダーシップを取ったり、相談されたりすることもありそう。相手の気持ちに寄り添いながらアドバイスすると◎。なかなか思い通りにいかずに、焦ってしまうかも。何かしてほしいことがあれば、相手に対してわかりやすく説明してみるとうまくいきそう。段取り通りにいかなかったとしても、あまり自分を責めないようにしましょう。目に見えない世界や心の領域を大切にしてみましょう。深くリラックスすることで、本当にやってみたかったことや次におこなうことが見えてくるかも。今日は芸術表現などをおこなうのもおすすめ。自分とは違う価値観や行動を目の当たりにして、驚いてしまいそう。カチンとくる場合もあるかもしれません。あまり感情的にならないよう、深呼吸などをして落ち着くようにしましょう。世界の複雑さや流動性を受け入れつつも、軸は他人に渡さないようにしましょう。大事なところはしっかり自分で守れるように心がけて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/