ナポリに所属するベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネが、自身の去就を巡る一部報道に対する憤りを示した。『フットボール・イタリア』が伝えている。

現在デ・ブライネを巡っては今冬の移籍市場でのナポリ退団を希望し、オランダの名門PSVとの関連が取り沙汰されている。

また、同選手の妻がベルギーの雑誌のインタビューに応じた際、将来的にベルギーのリンブルフ州にある家族の元へ戻る可能性について言及。これがイタリアでは誤解された形で伝えられ、ナポリ退団の噂に拍車がかかっている状況だ。

そんななか、現地時間24日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で古巣マンチェスター・シティと対戦するデ・ブライネは、公式会見の場で自身の去就に関する行き過ぎた報道に対して苦言を呈した。

「正直なところ、一連の出来事については非常に残念に思っている。記事を読めば、彼女が実際に何を言ったのか理解できるはずだ。僕がベルギーに滞在している間に、さまざまな憶測が飛び交い、妻に対して多くの否定的な反応が寄せられた」

「メディアに自宅の写真まで掲載された。これは決して良いことではない。イタリアのジャーナリストたちがこのような状況を作り出したことは分かっているけど、なぜそんなことをしたのか理解できない。あなた方は自分の私生活について何も知らないはずだし、僕の私生活についてコメントする権利などない。僕にとっても妻にとっても、非常に不快な状況だった」

一方、肝心の近い将来、ナポリを去る可能性があるかとの質問に対しては、「現時点では、あまり多くを語ることはできない」と明言を避けた。

「これまで、自分の持てる力の400％を注ぎ込んでプレーしてきた。もう20歳ではないし、36歳も目前で、考慮すべきことはたくさんある」

「今は、特に話せるようなことはないよ。自分は良いプレーができているし、チームが良い結果を残せるよう貢献したいと考えている。今年は多くの困難があったし、実に様々なことが起こった」