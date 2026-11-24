







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、今オフFAになっていたタリック・スクーバル投手がニューヨーク・メッツと契約合意に至ったと伝えられた。チームにとって痛恨の流出となったが、無理な穴埋めには消極的なようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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各報道によると、スクーバルは9年4億5000万ドルの大型契約でメッツと合意。一方、ドジャースは新労使協定の見通しが不透明なことなどから、正式なオファーを出すまでには至らなかったという。



同メディアは「スクーバルを逃したドジャースだが、先発ローテの柱となる投手の獲得を目指すのであれば、FA市場には依然として多くの選択肢が残されている。しかし、ジアスレチックのケイティ・ウー記者は『球団関係者によると、先発投手市場で積極的に動く意向はない。これは獲得交渉に乗り出さないという意味ではないが、球団はトップクラスに次ぐ補強候補の市場動向を見極める構えであり、層を厚くするためにつなぎ役の獲得に動く可能性もある』とXに綴った」と言及。



続けて、「チームは必要に応じて、リスクの少ない投手の獲得を検討する可能性もある。ただ、今季エリック・ラウアー投手を獲得した時と同様に、補強を急がず、穴が生じた時点で埋めるという方針を取ることもできる」と指摘している。











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