







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは24日、中日ドラゴンズから国内フリーエージェント（FA）権を行使した上林誠知外野手と、2027年シーズンの選手契約に合意したと発表した。



上林は仙台育英高から2013年ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団。



2018年には全143試合に出場し、打率.270、自己最多の22本塁打、62打点、13盗塁を記録するなど、主力外野手として活躍した。



しかし、その後は成績が低迷し、2023年オフに戦力外通告を受けると、翌2024年から中日でプレー。移籍2年目の昨季は134試合に出場し、打率.270、17本塁打、52打点、自己最多の27盗塁を記録するなど、見事な復活を遂げた。



今季は開幕前に右膝を負傷した影響もあり、一軍25試合の出場にとどまり、打率.230、2本塁打、4打点、2盗塁を記録。それでも、昨季の活躍で走攻守にわたる能力を示しており、今オフに国内FA権を行使していた。



阪神にとっては2018年オフの西勇輝投手以来、8年ぶりとなるFA選手の獲得。球団初のセ・リーグ3連覇を目指す来季に向けて、実績十分の外野手が新戦力として加わることになった。

















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