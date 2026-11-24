寒い日の夕飯に、カインズの「寄せ鍋つゆ」「キムチ鍋つゆ」「みそ鍋つゆ」を食べ比べ。カインズの卓上鍋で作り、具材や締めとの相性、夫と5歳の娘の反応を紹介します。寄せ鍋は雑炊に、キムチ鍋とみそ鍋はラーメンにして、締めまで楽しみました。

カインズの鍋つゆで作ったキムチ鍋

朝晩寒くなってきて、そろそろ温かい鍋が食べたくなってきましたね!

わが家には5歳の娘と6カ月の息子がいて、夕方は仕事の片付けや子どものお世話で大忙し。「今夜は何を作ろう……」と悩む日も少なくありません。そんな日に、具材を切って煮込む鍋は、頼りになるメニューです。

今回は、カインズの寄せ鍋・キムチ鍋・みそ鍋の3種類の鍋つゆを使い、同じくカインズの卓上鍋で調理して食べ比べてみました! 調理の手軽さや味わい、夫と娘の反応を交えて紹介します♪

寄せ鍋・キムチ・みそ! 気分に合わせて選べる3つの味

今回用意したのは、カインズで販売されている「寄せ鍋つゆ」「キムチ鍋つゆ」「みそ鍋つゆ」の3種類。

いずれも1袋700g入りで、3～4人前のストレートタイプです。水で薄めずそのまま鍋に入れて使えるので、つゆの味付けに悩まなくていいのがうれしいところ。

調理に使うのは、同じくカインズの「ガス火・IH対応 軽くて熱が伝わりやすい卓上鍋 24cm」。

カインズの「ガス火・IH対応 軽くて熱が伝わりやすい卓上鍋 24cm」のパッケージ

熱がすばやく伝わるアルミ製で、満水容量は3.5Lです。毎日の料理では扱いやすさも気になるので、鍋つゆの味とあわせて使い心地も確かめてみたいと思います!

まずは家族で囲む定番の味! 「寄せ鍋つゆ」

最初に試した「寄せ鍋つゆ」は、かつおと昆布のだしを生かしたしょうゆ味です。だしのきいたしょうゆ味なら、娘も喜んで食べてくれそう! 夫と娘と3人で囲む夕飯に選びました。

肉も魚も野菜も! 具だくさんの寄せ鍋を作ってみた

今回用意した食材はこちら。パッケージ裏面に記載された食材を参考に、海鮮との相性がよさそうなえびつくねも加えてみました!

使用する食材(3～4人前)

鶏もも肉 300g



骨取りたら 3切れ



えびつくね 8個



白菜 1/4株



長ねぎ 1本



しいたけ 3枚



しめじ 1パック



にんじん 1/3本



豆腐 1丁

えびつくねも加えた寄せ鍋の具材

パッケージの作り方に沿って、開封前につゆの袋をよく振り、鍋に入れます。この時点でふわっとだしのいい香りが漂ってきて、仕上がりが楽しみに…!

具材を入れて火にかけ、煮込めば完成。一見小ぶりな鍋だったので、たっぷりの具材が入りきるか心配でしたが、全部収まってびっくり! 見た目以上の容量がありました。

だしの味わいは? 夫と娘と食べてみた!

夕飯の支度をしていると、帰宅した夫が「めっちゃいい匂いする!」とひと言。鍋を見る前から反応してくれて、食べる前の期待も高まります♪

家族そろって食べ始めると、夫はさっそく「だしがめっちゃうまい!」と大絶賛。5歳の娘も「魚をもっと食べたい! おかわり!」と、バクバク食べてくれました。魚をこんなに喜んで食べてくれると、用意した私もうれしくなります。

私も食べてみると、だしの風味がしっかり感じられておいしい! 旨みがありながらもあっさりしていて、食べやすい味わいでした。

具材をひと通り楽しんだあとは、ご飯を入れて締めの雑炊に。ご飯を加えてもだしの味がぼやけず、最後のひと口までおいしくいただけました。鍋から雑炊まで、だしのおいしさをたっぷり楽しめる夕飯になりました♪

寒い夜は夫婦でピリ辛鍋♪「キムチ鍋つゆ」

続いては、「キムチ鍋つゆ」を試してみます。コチュジャンや豆板醤に魚介とにんにくを合わせたつゆで、程よい辛さと旨みが特徴だそう。娘には辛いかもしれないので、別に鍋を用意し、キムチ鍋は夫と2人で楽しむことに。

娘には別メニューを用意して、夫婦で楽しむ鍋作り

食材は、パッケージ裏面の調理例どおりに用意しました!

使用する食材(3～4人前)

豚バラ肉 300g



白菜 1/4株



長ねぎ 1本



しいたけ 3枚



えのき 1パック



にら 1/2束



にんじん 1/3本



豆腐 1丁

今回は薄切りの豚バラ肉を用意したので、まずは肉以外の具材を入れて火にかけました。野菜がしんなりしてきたら豚バラ肉を加え、しっかり火が通ったら完成! キムチ鍋の食欲をそそる香りに、食べるのが楽しみになります♪

豚バラ肉を加えて仕上げたキムチ鍋

辛さと旨みは? 具材や締めとの相性もチェック!

辛いものが大好きな夫は、ひと口食べると「おいしい! でも俺はもうちょい辛くても好きやから、鷹の爪とか唐辛子を入れたいな」とひと言。辛さを足して、自分好みに楽しむのもよさそうです。

キムチ鍋を取り分けて味見する夫

辛すぎるものは苦手な私も、ピリッとした辛さの中に旨みをしっかり感じられて、具材と一緒においしく食べられました。

娘には別に簡単なちゃんこ鍋を用意していたのですが、私たちが食べているキムチ鍋も気になった様子。ひと口味見すると「辛いから食べられない〜!」と楽しそうにはしゃいでいました(笑)。わが家の5歳児には、まだ辛かったようです。

締めには、冷凍ラーメンを鍋に直接入れて煮込みました。麺につゆがしっかり絡んで、これがまたおいしい! 具材を楽しんだあとも箸が進み、最後まで大満足でした。ビールとも相性がよさそうで、夫婦でゆっくり鍋を楽しみたい日にもぴったりです♪

キムチ鍋の締めに入れたラーメン

家族3人の夕飯に♪「みそ鍋つゆ」をお試し

最後に試した「みそ鍋つゆ」は、みそとポークエキスをベースに、豆板醤やにんにくを加えた、コクと辛さのある味わいです。今回は、夫と娘と3人で食べる夕飯に用意しました。娘にも食べやすい辛さなのか、家族それぞれの反応も気になります!

みその香りが気になる! 好きな具材を合わせてみた

今回は、パッケージの裏面に記載された調理例を参考に、以下の食材を用意しました。

使用する食材(3～4人前)

豚肉スライス 300g



白菜 1/4株



長ねぎ 1本



えのき 1パック



春菊 1袋



豆腐 1丁



コーン(缶詰) 50g

キムチ鍋と同じく、薄切りの豚肉はあとから加えることに。まずは豚肉とコーン以外の具材を入れて煮込み、野菜がしんなりしてきたら豚肉を加えます。肉にしっかり火が通ったら、仕上げにコーンをのせて完成! 黄色が加わって、彩りも明るくなりました♪

仕上げにコーンをのせたみそ鍋

夫と娘の反応は? 家族で味わうみそ鍋の夕飯

わが家では、これまであまり食卓に登場していなかったみそ鍋。夫は食べ始めるなり「みそ鍋ってこんなおいしいんや! 味が濃くて好き、肉が進む!」と大喜びでした。ご飯を用意して、交互に食べながら楽しんでいました(笑)。

みそ鍋をご飯と一緒に楽しむ夫

私も食べてみると、濃厚でコクのある味わいがおいしい! ただ、少しピリッとした辛さも感じたので、娘にはどうかな? と気になりました。

そんな心配をよそに、娘はひと口食べると「これもおいしい!」と大絶賛。辛くないか聞いてみると、「ちょっと辛いけどこれなら食べられるよ! もうお姉ちゃんだからね」と、なんとも頼もしい返事が(笑)。そのあともおかわりを繰り返し、すっかり気に入った様子でした。

キムチ鍋はひと口で断念した娘も、今回のみそ鍋は楽しめたようです。締めはラーメンにしてみましたが、濃厚なつゆが麺によく合い、おいしかったです! わが家の夕飯に、家族で囲みたい鍋の味がまたひとつ増えました♪

濃厚なみそ鍋つゆに合わせた締めのラーメン

この冬はどの味にする? カインズの鍋つゆで温かい食卓を

今回試した3種類は、それぞれ違ったおいしさがありました。だしの風味を楽しめる寄せ鍋は、夫も娘も大満足。キムチ鍋は夫婦で旨みと辛さを味わえて、濃厚なみそ鍋もわが家の新たなお気に入りになりました♪

一緒に使った卓上鍋も、見た目以上に具材がたっぷり入り、家族の夕飯に十分な容量。取っ手やふたのつまみにはシリコンカバーが付いていて、使ったときは思っていたより熱さを感じにくかったです!

定番の味からピリ辛味まで、その日の気分や一緒に食べる人に合わせて選べるのがうれしい鍋つゆ。寒い日の夕飯に迷ったら、カインズの鍋つゆで温かい鍋を囲んでみてはいかがでしょうか♪