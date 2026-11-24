バルセロナのU－21オランダ代表DFルート・ナイスタットの獲得交渉は難航しそうだ。スペインメディア『スポルト』が報じている。

現在18歳のナイスタットは195センチメートルの左利きのセンターバック。トゥウェンテのトップチームではすでに44試合に出場し、足元の技術に対する評価も高い有望株だ。

その逸材に対して、関心を示すバルセロナはここ最近に提示したスポーツプロジェクトに関するプレゼンもあり、選手自身は移籍に対してより前向きな姿勢を見せているという。

そのため、今冬のタイミングでの獲得に動いているが、現時点でトゥウェンテとの交渉は難航。トゥウェンテは逸材DFの売却条件を2000万ユーロ（約34億7000万円）以上に設定しているようで、バルセロナはまだまだトップレベルでの経験が少ない若手の投じる金額としてリスクを感じているとのこと。

加えて、トゥウェンテは適切なオファーが届いた場合、売却自体は受け入れる構えではあるものの、今季残りはレンタルという形でチームに残留させることを相手方に要求するようで、即時合流を求めるバルセロナサイドとの考えの相違があるようだ。

なお、ナイスタットに対してはチェルシー、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドといったプレミアリーグのビッグクラブがこぞって関心を示しており、正式に獲得レースに参戦した場合、移籍金がよりつり上がるリスクがある。

現時点で選手サイドの意向を鑑みれば、バルセロナが獲得レースのポールポジションにいることは間違いないが、トゥウェンテとの交渉をいかにうまく進められるかが、今後重要な要素となりそうだ。