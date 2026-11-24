







広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープの秋山翔吾外野手が12月28日、地元の神奈川県横須賀市で「秋山翔吾トークショー2026 in 横須賀」を開催する。



会場は横須賀芸術劇場のヨコスカ・ベイサイド・ポケット。文化放送の斉藤一美アナウンサーが司会を務め、秋山が今季を振り返るほか、地元・横須賀市や自主トレーニング先の静岡県下田市の魅力、プライベートについても語る。来場者全員に、この日限定のオリジナルフェイスタオルがプレゼントされる。



当日は午後7時に開演し、終演は午後8時30分を予定している。チケットは全席指定で、1階席が6000円、2階席が3300円（いずれも税込）となっている。



■秋山翔吾 コメント



「この度、私の地元横須賀で初めてトークショーという形での開催となります。今シーズン、たくさんの応援をいただいたファンの皆さんに楽しんでいただけるよう、今回は内容の構成、打ち合わせから参加させてもらっています。ぜひこの年末、地元横須賀の皆さん、関東のカープファンの皆さんのご来場を横須賀でお待ちしております」















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【了】