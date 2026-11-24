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ロサンゼルス・ドジャースからフリーエージェント（FA）となったアレックス・ベシア投手が、3年契約を求めていることが明らかになった。リーグの半数を超える球団から関心を集めており、流出となればドジャースにとって大きな痛手となる。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が11月19日（日本時間20日）に言及した。



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ベシアについては、ドジャースに加えてニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツ、マイアミ・マーリンズも関心を示しているようだ。多くの球団が動いていることが、ベシア側に3年目まで保証された契約を求める余地を与えている。



30歳のベシアは今季、自己最多となる72試合に登板し、58イニングで防御率2.64、奪三振74を記録。ドジャースでは6シーズンにわたってブルペンを支え、そのうち5シーズンで防御率3.02以下をマークし、今季も奪三振率は30％を超えていた。



ドジャースはすでにエバン・フィリップス投手がアトランタ・ブレーブスと契約を結び、セス・ハルバーセン投手は右肘の靱帯再建手術（トミー・ジョン手術）によって来季絶望となった。もしベシアが流出になれば、ブルペン陣は苦しい状況に陥るだろう。



注目の集まるベシアの去就について、ロイヤーズ氏は「彼が去った場合にドジャースはどのように穴を埋めるかについて検討してきた。彼の意向により、残留の可否は契約年数に左右されることになった。3年目の保証が、ドジャースが再契約できるかどうかを決定づける要因となる可能性がある」と言及した。



ドジャースは来季も大谷翔平選手を二刀流として考えており、登板の負担を減らすためにも厚いブルペン陣の層が必要だ。そのため、ベシアと再契約できるかどうかは、ドジャースにとって想像以上に大きな意味を持つだろう。











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