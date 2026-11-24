ロッテは24日、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」のFUYU、MAO、MARIN、MIZUKI、REI、AYANE、HARUHI、KOHARU、MIUの9名が、2026シーズンをもって卒業することになったと発表した。

卒業メンバーの最終出演イベントは、12月26日に千葉県松戸市の「森のホール21 大ホール」にて開催される「M☆Splash!! 2026 Last Revue」となる。このイベントのチケットについては、現在A席のみ一般販売を行っている。また、チケット購入者を対象とした撮影会やサイン会などの「特典会チケット」は、11月27日12時00分より抽選販売を開始する。

▼ HARUHIコメント

「2026シーズン卒業生のHARUHIです。アカデミー生として13年間夢を追いかけ、M☆Splash‼︎の一員となることができ、毎日がかけがえのない時間でした。毎試合、初めてのように緊張していましたが、そんな緊張感の中でも、先輩方や同期とアイコンタクトをし合ってニコッと笑う、あの温かい時間が大好きでした。そして、ステージやグラウンドに出た際に笑顔で手を振ってくださり、どんな時も優しく見守り、エールを送り続けてくださるファンのみなさんの温かさに、何度もパワーをいただいていました。たくさんのエールを送ってくださり、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。私は、シーズン中の怪我により療養期間が必要なため、2026シーズンをもって卒業します。簡単な決断ではありませんでしたが、いつかまたみなさんの前でパフォーマンスをお届けできるよう、パワーを蓄えてきます!!引き続き見守ってくださると嬉しいです。私は、マリーンズを、M☆Splash‼︎を、ダンスを、愛しています‼︎2027シーズンは私もファンとして応援し続けるので、共に熱いエールを届けましょう！本当にありがとうございました‼︎またZOZOマリンスタジアムでお会いしましょう♪」。

▼ M☆Splash!! 2026 Last Revue 詳細

開催日：12月26日

会場：千葉・松戸「森のホール21大ホール」

出演者：M☆Splash!!、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃん

時間：開場：17時00分、開演：18時00分、終演：20時00分

価格：SS席：27,500円、S席：9,900円（こども：8,800円）、A席：7,700円（こども：6,600円）、車椅子席：7,700円

▼ チケット販売情報

一般販売（A席のみ）販売期間：12月25日 11時59分まで※予定枚数に達し次第、販売を終了

特典会チケット（抽選販売）エントリー受付期間：11月27日 12時00分～12月1日 23時59分。M☆Splash!! 2026 Last Revue」会場でも販売予定