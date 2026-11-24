ナポリに所属するベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネが、財務規定違反問題に揺れる古巣について言及した。23日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

プレミアリーグは9月、マンチェスター・シティの9シーズンに渡る財務規則への重大な違反に関するすべての容疑、および調査への協力義務違反に関する容疑の大部分が認定されたことを発表。9億ポンド（約1870億円）以上のコスト削減のために複数の商業的パートナーと実態を伴わない契約を締結したほか、不正確な内容の財務諸表を提出し、監査人や規制当局に対して真の財務状況を隠蔽。さらにはプレミアリーグとUEFA（欧州サッカー連盟）の支出制限や、捜査の過程における協力義務に違反していたことが明かされた。

マンチェスター・シティは一貫して無実を主張し、すでに独立委員会の決定に対する控訴手続きを完了しているが、今後勝ち点剥奪や賠償金、リーグからの追放など厳しい制裁が科される可能性がある。

現地時間24日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でマンチェスター・シティと対戦するデ・ブライネは、かつて10年間を過ごした古巣について「愛着しかないし、その気持ちはこれからも変わらないだろう」とコメント。財務規則違反問題によって“不正者”というチャントを浴びせられるなど、クラブが置かれている難しい状況を踏まえつつ、次のように言葉を続けている。

「様々なことが起きているが、私にはどうすることもできない。選手として成し遂げてきたことを誇りに思う。正直なところ、ここは私のクラブなんだ。ピッチの白線の内側でプレーし、他の選手たちと競い合い、チームメイトとともに多くの経験を積んだ。それこそ私が最も大切にしていることだ。選手としての私に対する評価や、我々がどのようなプレーをしていたかという点について、人々からの評価が変わることはないだろう」

「10年間、私とその家族に対して素晴らしい接し方をしてくれた人々がいる。それこそが何よりも重要なことなんだ」とマンチェスター・シティへの愛を強調したデ・ブライネ。一方、古巣へ向けられている厳しい目については「誰にでもそれぞれの意見がある」とコメントしている。

なお、デ・ブライネが古巣戦に臨むのは昨シーズンのCLリーグフェーズに続き2年連続だ。