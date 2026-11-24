運動が苦手だからスポーツは嫌い。学校を卒業してから体を動かさなくなった。そんな人は少なくない。しかし、本来スポーツは、上手い人だけのものではないはずだ。

神奈川県秦野市で活動する東海大学スポーツ社会貢献プロジェクト（通称・スポ社）は、スポーツを競技ではなく「人と人をつなぐもの」と捉え直し、子どもから高齢者までが楽しめる場づくりを続けている。

学生たちが自発的に行っている活動について、現在、同グループのリーダーを務める東海大学体育学部２年生の山岸輝（あきら）さんにお話を伺った。

2026年５月５日、神奈川県の秦野市カルチャーパークの広い競技場に大勢の親子の楽しそうな声が響き渡った。秦野市では毎年こどもの日に地域最大級の子ども向けイベント「秦野子どもまつり」を開催しており、地元のいくつかの団体が、子どもたちが楽しめるさまざまな催しを実施している。

その団体のひとつが、東海大学湘南キャンパスの学生たちによる「東海大学スポーツ社会貢献プロジェクト」、略して「スポ社」だ。

彼らは毎年のようにこのイベントに参加しているそうだが、今年はボッチャやモルックなどのニュースポーツを体験できるブースを設営し、300人の親子が楽しんだという。

「スポ社」は、大学が学生の自主的な挑戦を支援する教育プログラム「ToCoチャレ」の一環として活動している。学生たちは自ら企画を立ち上げ、地域と関わりながら活動を続けている。

東海大学体育学部２年の山岸輝さんが「スポ社」に参加した理由は、自身が子どもの頃に体験したスポーツ観と深く関係している。

「僕は１～５歳の頃までアメリカに住んでいたんですが、アメリカではスポーツは得意、不得意に関係なく、みんなで楽しくやることを大切にしています。一方、日本では、スポーツというと競技的な部分が重視されていると感じます」

山岸さん自身も、高校時代まではバスケットボール部に所属し、勝利を目指して真剣に競技に取り組んできた。しかし大学で「スポ社」の活動を知ったとき、自分が子どもの頃に感じていたスポーツの楽しさに近いものがあると感じたという。

「スポーツって、本来はもっと自由で、誰でも楽しめるものだと思うんです。だから『スポ社』の考え方にすごく共感しました」

メンバーの中には、スポーツにずっと真剣に取り組んできた学生もいれば、スポーツにはそれほど縁がなかった学生もいる。また体育学部生だけではなく、さまざまな学部生が在籍しているそうだ。

「部活動で真剣にスポーツをやってきた人は、スポーツに対する姿勢がアクティブというか、競技性を重視しがちです。そこにスポーツの経験がないメンバーがいると、いろいろな視点、考え方を取り入れることができて『そんな考え方もあるんだ』と思えるので、すごく助かっていますし、みんなで意見を出し合って楽しく活動をしています」

地域の７〜12歳の子どもたちが集まる児童施設「子どもの家」を訪れる際は、児童教育学部の学生の提案などが役に立つこともあるそうだ。たとえば古新聞を好きなだけ破く「新聞ビリビリ」。普段は新聞紙を破いたら怒られてしまうが、この時は遠慮無く破くことができるので、子どもたちは大はしゃぎ。音楽に合わせて踊りながら新聞紙を破る「ビリビリミュージック」といったアレンジバーションもあり、「新聞ビリビリ」は「スポ社」の名物になっているそうだ。

新聞紙を自由に破いて遊ぶ「新聞ビリビリ」は、一般的にイメージするスポーツとは少し違うかもしれない。しかし「スポ社」が大切にしているのは、競技としてのスポーツではなく、まずは体を動かすことを楽しんでもらうことだ。

山岸さんは、スポーツが得意な子だけでなく、苦手意識を持つ子どもたちにもスポーツに触れるきっかけをつくりたいと考えている。その背景には、日本のスポーツを取り巻く環境への問題意識がある。

「『スポ社』では、スポーツの入口と出口を支える、と言っているんですが、本来スポーツは得手不得手に関係なく、誰もがやれるものだし、身近にあるはずのものだと思うんです。でも実際はスポーツが苦手だから、上手じゃないからという理由でスポーツをやらない子どもが増えています。

自分はアメリカで、スポーツは上手である必要はない、楽しくやればいいということを実感しました。だからこそ、それを多くの子どもに伝えられる環境を作りたいんです」

山岸さんにとって「スポーツの入口」とは、競技を始める場所ではなく、まずは体を動かす楽しさを知る場所でもある。

「一方で、日本では学生時代にスポーツをやっている人も、学校を卒業したり、年をとったりして、スポーツに触れる機会が減ってしまいます。だから子どもだけでなく、高齢者の方にもスポーツに触れ続けてもらいたいんです。そうした出口を支えることで生涯にわたってスポーツを続けられるようにしたいという思いがあります」

こうした活動を大学生が行うことにも、実は大きな意味があると山岸さんはいう。

「子どもたちは、大人よりも自分たちと年齢が近い僕たちとは距離が近いと思ってくれるようで、すぐに打ち解けて一緒に楽しむことができます。高齢者の方々は、普段あまり接することのない学生と触れあうことで、明るさや活気を感じてくれているようで、好評をいただいています。先日参加した秦野子どもまつりでは、参加していた別の地域の団体から、今度うちが別のイベントをやる時に手伝ってよと、お誘いをいただきました。地域でも『スポ社』の認知が広まっているようで嬉しかったですね」

子どもたちにとっては優しくて楽しいお兄さん・お姉さん、高齢者にとっては身近な孫のような存在、そして地元の人たちからは一緒に地域のQOLを上げる仲間として、親しみをこめて話しかけられる。大学生の強みというわけだ。

「地域の方々のためということもありますが、僕たちもいい経験をさせていただいています。大学生は普段は周辺地域の方と関わることはほとんどないですが、スポ社の活動を通していろいろな方と知り合う機会ができました」

「スポ社」の活動は、スポーツが得意な人を増やすことが目的ではない。

子どもたちが体を動かす楽しさを知り、高齢者が地域とのつながりを持ち続ける。そのきっかけをつくることこそ、彼らが目指していることなのだ。

地域のQOLを上げる手段がなぜスポーツなのかを山岸さんに尋ねると「スポーツの可能性は無限大だから」と答えてくれた。その可能性のひとつが「人とのつながり」。スポーツはやり方次第で、子どもからお年寄りまで全員で同じことができる。

たとえば山岸さんらが行っているイベントを通じて、普段は話す機会のないような人同士に交流が生まれ、輪を広げることもできるというわけだ。

勝つことだけがスポーツではない。まずは体を動かすことを楽しむ。その先に、人とのつながりや地域の活気が生まれる。その可能性こそが、彼らの考えるスポーツの価値なのだろう。

「スポ社」の活動は、スポーツに対する見方を、少しだけ問い直してくれる。

＜東海大学スポーツ社会貢献プロジェクトInstagram＞

https://www.instagram.com/dekacharesports/

text by Kaori Hamanaka（Parasapo Lab）

写真提供：東海大学スポーツ社会貢献プロジェクト