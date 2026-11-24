国際サッカー連盟（FIFA）は現地時間23日、2031年と2035年に行われるFIFA女子ワールドカップの開催地を正式発表。2031年大会はアメリカ、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカの4カ国、2035年大会はイングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズの英国4協会による共催で開催される。

FIFAは今月11日に開催地評価レポートを公表しており、2031年大会の北中米4カ国共催案は5点満点中「4.4点」、2035年大会の英国4協会共催案は「4.3点」と評価。開催に必要な最低要件をクリアしていたことから、FIFA加盟協会による承認を受け、23日に行われた臨時総会を経て正式決定に至った。

なお、次回大会となるFIFA女子ワールドカップ2027はブラジルで開催され、開催期間は2027年6月24日から7月25日までとなっている。なでしこジャパン（日本女子代表）は、今年3月に行われたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で準決勝へ進出した時点で、すでに来夏のブラジル大会への出場権を獲得している。

また、2027年大会までの出場国数は「32カ国」だが、今回開催地が決定した2031年大会からは「48カ国」へと拡大。今年開催された男子のFIFAワールドカップ2026と同様の大会フォーマットで実施されることが決まっている。