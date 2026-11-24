アルペンは11月20日より、公認ゴルフボール「TOBUNDA ONE LINE(トブンダ ワンライン)」より、年末年始のラウンドを彩る数量限定デザイン「干支(未)」モデルを順次販売している。

アルペン「TOBUNDA ONE LINE」干支(未)モデル

「TOBUNDA ONE LINE」は、遊び心あるデザインの一方で、ボール本体はアベレージゴルファーが最も求める「ドライバーでの圧倒的な飛距離」に特化した本格的な性能を誇るボールで、同価格帯の他社ボールと比較して約+13ヤード(ヘッドスピード42m/s前後での自社実打テスト結果)という大きな飛距離アップを実現している。

アルペン「TOBUNDA ONE LINE」

また、ボールの軌道がひと目で確認できる「4面アライメントマーク」を採用。ボールが理想的な純回転(順回転)で転がると、4面のラインが繋がって1本の美しい真っ直ぐな線として視覚的に浮かび上がり、ミスヒット時にはラインがブレて見える。ボールが狙いどおりに転がっているかを、その場で確認でき、パット精度の向上に大きく貢献する。

アルペン「TOBUNDA ONE LINE」干支(未)モデル

本商品は、「TOBUNDA ONE LINE」の優れたボール性能はそのままに、2027年の干支である「未(ひつじ)」のキュートなイラストをあしらった季節限定モデル。過去に発売した春の「桜」デザイン、秋の「月見バーガー」デザインに続く、季節限定モチーフの最新作として、年始の「初打ち」やゴルフコンペの景品に最適な遊び心あふれる仕掛けが楽しい商品となっている。

最大の仕掛けは、販売される一部のスリーブ(3個入り)の中に、「大吉」と特別にプリントされたボールがランダムで1球封入されていること。「干支ボールで謹打新年!」のパッケージを開ける瞬間のワクワク感を提供し、見事「大吉」ボールを引き当てたゴルファーの一年の運気を力強く後押しする。大吉ではないデザインにも、干支の羊とともに、縁起の良い一富士二鷹三茄子がプリントされており、ラウンド前の運試しや、ゴルフ仲間へのお年賀ギフトとしてもおすすめのアイテムとなっている。

価格は、1スリーブ(3個入り)が599円、1ダース(12個入り)が1,999円。

※価格は全て税込み。