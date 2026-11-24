アルペンは12月18日、東京・新宿エリアで2店舗目となる旗艦店「Alpen TOKYO新宿三丁目店」をグランドオープンする。

新店舗となる「Alpen TOKYO新宿三丁目店」は、都市生活と自然、そしてアクティブな日常をシームレスに繋ぐ「ランニング」「ライフスタイル」「ゴルフ」「トレッキング」の4領域にフォーカスした専門特化型ストア。

単に商品を陳列し販売するだけではなく、「自分に合う最高の一点に出会える場所」であることを追求しており、ライフスタイルアパレルは、アルペン限定のExclusiveやシューズを軸にしたトータルコーディネートを提案する。また、各カテゴリーにおいても最先端のフィッティング技術や測定機器を導入。さらに、各領域に精通したスペシャリストや経験豊富なスタッフが常駐し、対話を通じて最適なアイテムやコーディネートを提案する。

また、他では出会えない希少なギア、日本初上陸となる注目のブランドなども厳選して取り揃え、機能性だけでなくファッション性にも優れたウェアやシューズ等、こだわりを持つコアな層も満足できる空間を創出。「モノ(商品)」を通して「コト(体験)」の価値を高め、スポーツライフをより豊かに彩る店舗を目指すという。

1階・2階はスポーツデポフラッグシップストア、3階はゴルフ5フラッグシップストア、地下1階はアルペンマウンテンズとなっている。

各フロアの概要は以下のとおり。

1階「スニーカー・カジュアルウェアフロア」

都市生活になじむ厳選スニーカーとアパレルを展開。さらに、新宿三丁目店だけの限定取り扱いとなるブランドなど、ファッション性と機能性を両立したコーディネートを提案する。

2階「ランニング・フィットネスフロア」

ランニングとトレーニングに特化。本店から移籍したランニングアドバイザーを含む実力派スタッフが常駐する。

3階「ゴルフフロア」

コアゴルファーが求める王道アイテムと希少ギアに特化。パターフィッティング機器を完備し、専任フィッターが最適な一本を提案する。

地下1階「トレッキング・アウトドアウェアフロア」

本格登山・山岳トレッキング・UL(ウルトラライト)ギアに特化。経験豊富な登山スペシャリストが最適な装備選びをサポートする。