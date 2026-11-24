2026年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

11月24日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年11月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! くちどけショコラクレープ」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 427kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気の盛りすぎシリーズから「盛りすぎ! くちどけショコラクレープ」が登場です。風味豊かなココア風味のクレープ生地で、濃厚なチョコソースと口どけなめらかなチョコホイップをたっぷりと包み込んだ一品になります。

「Uchi Cafe×八天堂 ふわしゅわカスタードシフォン」(259円)

価格 : 259円

エネルギー : 290kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

八天堂とのコラボ商品「Uchi Cafe×八天堂 ふわしゅわカスタードシフォン」が登場。口のなかでふわっとほどけるシフォン生地に、2種類のクリームをサンドしたこちら。軽やかな食感とコク深いカスタードの余韻を堪能できる商品です。

「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)

価格 : 225円

エネルギー : 146kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらも八天堂とのコラボ商品。やわらかなお餅に、ふんわりとしたカスタードムースととろけるカスタードソースを閉じ込めた、手土産にもぴったりなスイーツです。

「ミルクレープ チョコ」(275円)

価格 : 275円

エネルギー : 285kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ココア風味のクレープ生地とチョコクリームを楽しむ「ミルクレープ チョコ」が登場です。チョコレートの豊かな風味を存分に味わえる一品になっています。

「ゴロチョコ! もち食感ロール 6個入」(430円)

「ゴロチョコ! もち食感ロール 6個入」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 527kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

定番人気のもち食感ロールから「ゴロチョコ! もち食感ロール 6個入」が登場です。ゴロっとした角切りチョコを敷き詰めたもっちり生地に、まろやかなバニラクリームと濃厚なチョコソースを絞った一品。

まとめ

11月24日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! くちどけショコラクレープ」や「Uchi Cafe×八天堂 ふわしゅわカスタードシフォン」、「ゴロチョコ! もち食感ロール 6個入」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用