広島は24日、髙太一投手、名原典彦選手が入籍したことを発表した。

▼ 髙太一

「この度結婚する事となりました。素敵で陰ながら懸命に支えてくださる方なので、幸せに出来るようにより一層頑張りたいと思います」

▼ 名原典彦

「この度、育成時代からずっと支えてくださった方と結婚する事となりました。家族も出来てなお一層責任を感じております。来年は今年以上の成績を残し、妻を少しでも安心させられるよう、頑張っていきたいと思います」