偏差値70超の県内屈指の進学校から、育成ドラフトを経てプロ入りした大型右腕。高校時代は投打で存在感を示し、名門校の歴史を切り開いた。育成5年目の今季も支配下登録には届かなかったが、シーズン終了後に育成選手として再契約。今オフは海外で実戦経験を積む機会も与えられている。［1/6ページ］

名門公立校出身の大型右腕

井﨑燦志郎

[caption id="attachment_275325" align="aligncenter" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの井﨑燦志郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／91kg

・生年月日：2004年2月9日（22歳）

・経歴：福岡高

・ドラフト：2021年育成選手ドラフト3位（ソフトバンク）

・偏差値：72

偏差値「72」を誇る福岡県の公立高校からプロ入りを果たした井﨑燦志郎。育成5年目の今季も支配下昇格には届かなかったが、11月18日に育成選手として再契約を結んだ。

出身の福岡高は、福岡県公立御三家の一角に数えられる名門校。井﨑は2年時から投手兼外野手として活躍した。

中でも2年夏の福岡地区独自大会では、山下舜平大（現：オリックス）を擁する福岡大大濠を破り、優勝を飾った。

3年夏の福岡県大会では初戦敗退となったが、最速149キロの大型右腕として注目を集め、2021年育成選手ドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団。同校から初めて直接ドラフト指名を受けた選手となった。

プロ入り後は三軍・四軍戦が主戦場となったが、高卒4年目の2025年に二軍デビュー。同年は二軍で5試合（15回2/3）に登板し、防御率2.30を記録した。

高卒5年目の今季は二軍公式戦での登板がなく、ファーム非公式戦では29試合（48回）に登板して防御率5.06。今オフはアジア・ウインターリーグのNPB選抜に名を連ね、11月24日からの派遣が予定されている。異国の地で経験を積み、来季こそ支配下登録を勝ち取りたいところだ。

[caption id="attachment_275329" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの早坂響（左）と東北楽天ゴールデンイーグルスの堀内謙伍（写真：産経新聞社）[/caption]

伝統ある公立校で身体能力を磨き、高校通算21本塁打を記録して上位指名を勝ち取った外野手。高卒3年目の昨季は一軍デビューを果たしたが、今季は一軍出場がなく、オフには育成契約へ移行した。持ち前の身体能力を生かし、再び支配下の座を目指す。［2/6ページ］

伝統校出身の大型外野手

古川雄大

[caption id="attachment_275328" align="aligncenter" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの古川雄大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／90kg

・生年月日：2004年5月25日（22歳）

・経歴：佐伯鶴城高

・ドラフト：2022年ドラフト2位（西武）

・偏差値：57

抜群の身体能力でプロのスカウトから注目を集め、公立校から高卒プロ入りを果たした古川雄大。高卒3年目の昨季は一軍デビューを飾った。

出身の佐伯鶴城高は、文部科学省が指定する「スーパーサイエンスハイスクール」にも名を連ねる伝統校。

古川は同校で1年秋からベンチ入りし、2年時には4番打者を務めた。高校通算21本塁打を記録し、2022年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団した。

高卒1年目は身体作りを中心に取り組み、徐々に実戦の機会を増やした。高卒3年目の2025年は二軍で70試合に出場し、打率.264、3本塁打、30打点、6盗塁をマークした。

同年のシーズン終盤には待望の一軍デビュー。一軍では5試合の出場で打率.083（12打数1安打）に終わったものの、プロ初安打を記録した。

高卒4年目の今季は一軍出場がなく、二軍でも10試合の出場で打率.174、0本塁打、2打点にとどまった。10月に来季の支配下選手契約を結ばない旨を通告されたが、11月19日に育成選手として再契約。来季は支配下復帰を目指して再出発を図る。

[caption id="attachment_275329" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの早坂響（左）と東北楽天ゴールデンイーグルスの堀内謙伍（写真：産経新聞社）[/caption]

全国屈指の甲子園実績を誇る公立の名門校で、1年時から主力として活躍した強打者。高校最後の夏には圧巻の打撃を見せ、ドラフト1位でプロ入りを果たした。今季は一軍で苦しんだ一方、二軍では打率3割を超える成績を残しており、巻き返しが期待される。［3/6ページ］

公立名門が生んだ強打者

浅野翔吾

[caption id="attachment_275323" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの浅野翔吾（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／89kg

・生年月日：2004年11月24日（22歳）

・経歴：高松商

・ドラフト：2022年ドラフト1位（巨人）

・偏差値：55

読売ジャイアンツの浅野翔吾は、公立高校からドラフト1位指名を受けた選手の1人だ。

浅野が通った高松商は、春夏通算51回（春29回、夏22回）の甲子園出場を誇る全国屈指の名門でありながら、商業教育の伝統を持つ公立校としても知られる。

浅野は同校で1年夏からレギュラーに定着すると、2年夏に甲子園デビューを果たした。

3年夏の甲子園では打率.700（10打数7安打）、3本塁打、6打点と傑出したパフォーマンスを発揮した。

世代屈指の強打者として評価され、迎えた2022年ドラフト会議では巨人と阪神タイガースから1位指名。競合の末に巨人への入団が決まった。

高卒1年目の2023年はシーズン後半に一軍デビューを果たし、プロ初本塁打を記録。翌2024年は40試合の一軍出場で打率.240、3本塁打、18打点をマークした。2025年は29試合で打率.187、2本塁打、8打点だった。

高卒4年目の今季は一軍で9試合に出場し、打率.185、1本塁打、1打点。二軍では62試合で打率.322、6本塁打、33打点と結果を残した。一軍では悔しいシーズンとなったが、ファームで示した打撃を来季の飛躍につなげたい。

[caption id="attachment_275329" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの早坂響（左）と東北楽天ゴールデンイーグルスの堀内謙伍（写真：産経新聞社）[/caption]

偏差値70を誇る進学校でありながら、甲子園常連としても知られる名門からプロ入りした捕手。長い下積みを経て高卒10年目の昨季に飛躍を遂げたが、今季は出場機会と打撃成績を落とした。正捕手争いに再び割って入るためにも、来季は重要なシーズンとなる。［4/6ページ］

進学校が育てた実力派捕手

堀内謙伍

[caption id="attachment_241173" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの堀内謙伍（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：174cm／82kg

・生年月日：1997年4月15日（29歳）

・経歴：静岡高

・ドラフト：2015年ドラフト4位（楽天）

・偏差値：70

文武両道を体現する公立高校からNPBの世界に飛び込んだ堀内謙伍。一軍定着に時間を要したものの、高卒10年目の昨季にブレイクを遂げた。

出身の静岡高は、偏差値「70」を誇りながら、甲子園には春夏通算43回（春17回、夏26回）出場。堀内は同校で1年秋から正捕手を担い、2年夏から3季連続で甲子園に出場した。

3年時には高校日本代表にも選出。世代屈指の捕手として注目を集め、2015年ドラフト4位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した。

高卒3年目の2018年に一軍デビュー。翌2019年には一軍で65試合に出場したが、その後はファームを主戦場とするシーズンが続いた。

それでも高卒10年目の2025年は5月から一軍に定着し、自己最多の76試合に出場。打率.256、3本塁打、18打点と飛躍のシーズンを過ごした。

今季は49試合に出場し、打率.184、1本塁打、6打点。前年から出場機会を減らし、打撃面でも苦しいシーズンとなった。捕手として積み上げてきた経験を生かし、来季は再び存在感を示したい。

[caption id="attachment_275329" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの早坂響（左）と東北楽天ゴールデンイーグルスの堀内謙伍（写真：産経新聞社）[/caption]

甲子園出場経験のない公立校で、捕手から投手へ転向して一気に評価を高めた異色の右腕。短期間で150キロ超を計測し、ドラフト指名を勝ち取った。高卒2年目の昨季に一軍デビューを果たしたが、今季は登板機会が激減。来季からは育成選手として再起を図る。［5/6ページ］

転向で伸びた公立校右腕

早坂響

[caption id="attachment_275321" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの早坂響（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／70kg

・生年月日：2005年7月26日（21歳）

・経歴：幕張総合高

・ドラフト：2023年ドラフト4位（ロッテ）

・偏差値：64

甲子園出場実績のない公立校から、投手転向後の短期間でドラフト指名を勝ち取った早坂響。高卒2年目の昨季には、待望の一軍デビューを果たした。

偏差値「64」の千葉県立幕張総合高では、2年秋まで捕手としてプレー。その後に投手へ転向すると、最速151キロを計測するまでに成長した。3年夏の千葉県大会では、ベスト16入りに貢献した。

迎えた2023年ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから4位指名を受けてプロ入り。同校から初めて支配下指名された選手となった。

高卒1年目からファームで実戦経験を積むと、2025年は高卒2年目にして一軍デビュー。9試合（11回）に登板し、防御率7.36を記録した。

同年は二軍でも19試合（28回）に登板し、1勝2敗、防御率3.54と経験を重ねた。

ところが、今季は一軍登板がなく、二軍でも1試合、1回の登板にとどまった。11月20日には球団から育成契約を結んだことが発表された。まずはコンディションを整え、力強い直球を磨き直して支配下復帰を目指す。

[caption id="attachment_275329" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの早坂響（左）と東北楽天ゴールデンイーグルスの堀内謙伍（写真：産経新聞社）[/caption]

神奈川県屈指の進学校でエースを担い、激戦区でも存在感を放った左腕。育成指名からプロ入りしたものの、ルーキーイヤーは上半身のコンディション不良に苦しんだ。三軍戦で登板を経験し、来季に向けて契約を更新。高卒2年目の本格始動に期待がかかる。［6/6ページ］

進学校から挑む若き左腕

濱岡蒼太

[caption id="attachment_275324" align="aligncenter" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの濱岡蒼太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／87kg

・生年月日：2007年10月10日（19歳）

・経歴：川和高

・ドラフト：2025年育成選手ドラフト4位（西武）

・偏差値：70

神奈川県屈指の公立校からプロの世界へ飛び込んだ濱岡蒼太。育成契約からのスタートとなり、将来の支配下昇格が期待されている。

偏差値「70」を誇る川和高は、東京大や京都大に合格者を送り出す県内屈指の進学校として知られる。濱岡は同校で1年夏からベンチ入りし、同秋からエースナンバーを背負った。

3年春の神奈川県大会ではベスト8、最後の夏はベスト16進出と、全国有数の激戦区でも存在感を示した。

最速147キロを誇るサウスポーとして注目を集め、2025年ドラフト会議で埼玉西武ライオンズから育成4位指名を受けてプロ入りした。

同校出身者では、慶応大を経由して2007年ドラフト1位指名を受けた加藤幹典（元ヤクルト）以来、2人目のプロ野球選手となった。

ルーキーイヤーの今季は上半身のコンディション不良で春季キャンプから出遅れた。その後は三軍戦で登板したものの、リハビリと身体作りを中心に過ごした。

10月30日には球団と来季の契約を更新。まずは万全の状態で実戦登板を重ね、持ち味の直球をアピールしたい。高卒2年目となる来季の成長に注目だ。

【了】