







鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となった32歳の鈴木誠也外野手が、球団幹部による予想投票で高い評価を受けた。12人の球団幹部にFA市場の行方を尋ねたアンケートで、同じくFAのランディ・アロザレーナ外野手と比較する質問の投票は鈴木10票、アロザレーナ2票となったと、米メディア『ESPN』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアのジェシー・ロジャース記者らによる調査は、12月1日に始まる可能性があるロックアウトを前に実施された。



ロックアウトに入れば、新たな労使協定が結ばれるまで、契約やトレードを含むリーグのすべての業務が停止する。



幹部は自球団が関与していない選手についてのみ投票・コメントし、身近すぎる質問は回答を控えることもできるため、すべての質問が12票になっているわけではないという。



調査の前提として、FA市場最大の目玉だったタリック・スクーバル投手は22日（日本時間23日）、ニューヨーク・メッツと9年総額4億5000万ドル（約715億5000万円）の記録的な契約を結んだ。



鈴木とアロザレーナの比較について、同メディアは「昨季のbWARはアロザレーナが5.7対5.1で上回っていたが、我々の投票では鈴木が勝利した」と伝えている。



アロザレーナは26盗塁に加え、鈴木と同じ26本塁打を記録した。年齢は鈴木が32歳、アロザレーナが31歳である。











評価を後押ししたのが守備面だ。



鈴木は2025年をカブスの指名打者（DH）として過ごしたが、2026年はゴールドグラブ賞の最終候補に名を連ねた。



それを踏まえ、同メディアは「球団側は守備面の懸念はないはずだ」と主張している。



また、ある投票者は「今季の打撃成績はランディの方が上だったが、30代半ばに差し掛かるにつれ、市場は鈴木のアプローチをより信頼する可能性が高い」とコメントした。



鈴木の名前は、他の質問でも挙がっている。



27歳の日本人スラッガー、佐藤輝明内野手の移籍先を問う質問では、フィラデルフィア・フィリーズ3票、シアトル・マリナーズ2票、ニューヨーク・ヤンキース2票、サンフランシスコ・ジャイアンツ2票、カブス1票、ロサンゼルス・エンゼルス1票という結果に。



同メディアは「例えばカブスは佐藤を外野で起用し、鈴木の打撃を穴埋めできるかもしれない」と伝えている。



さらに別の投票者は、ピッツバーグ・パイレーツがFA打者の意外な移籍先になり得ると強調し、「アロザレーナか鈴木が加われば、あの打線にどれほどの違いをもたらすだろうか」と語った。



ロックアウトの可能性が迫るなか、球団幹部の評価で優位に立った鈴木が、どの球団と契約を結ぶのか注目される。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】