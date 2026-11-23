







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



今季限りで現役を引退した元千葉ロッテマリーンズの角中勝也氏が23日、自身のインスタグラムを更新。TBS系の人気番組「SASUKE」に挑戦したことを報告した。



角中氏は「SASUKEチャレンジしてきました！！」と投稿。「楽しみにしていてください」と呼びかけ、番組のセットを背景に撮影した写真などを公開した。



公開された写真には、ロッテのユニホーム姿でバットを肩に担ぐ角中氏の姿や、番組の障害物コースに立つ様子が収められている。



番組公式サイトでも第44回大会の出場選手として紹介され、ゼッケン番号は「70」。初出場となる角中氏は、目標に「1stステージクリア」を掲げている。



角中氏は日本航空第二高から四国アイランドリーグの高知ファイティングドッグスを経て、2006年大学生・社会人ドラフト7巡目でロッテに入団。2012年と2016年に首位打者を獲得するなど、長年にわたってチームを支え、今季限りで20年間の現役生活に幕を下ろした。



現役引退後、新たな舞台に挑んだ角中氏。プロ野球で培った身体能力を武器に、どのようなパフォーマンスを見せるのか注目される。

































【実際の投稿】バットを手に…角中勝也が見せた“SASUKE姿”



角中勝也氏の公式Instagramより













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【了】