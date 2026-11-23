







菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、2027年に契約最終年を迎える。若手が台頭する同球団の先発ローテーションの中で、同選手をトレードで放出し、見返りを得るべきだと米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

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同メディアのザック・カーバー記者によると、エンゼルスの先発陣は昨季のトレード期限後に改善したが、2027年に向けた見通しは不透明だという。



投手陣の急成長を支えたティム・レベック氏らコーチ陣がマイナーでの役割に移っており、改善がどこまで続くか判断が難しいためだ。



ローテーションはウォルバート・ウレーニャ投手、ジョージ・クラッセン投手、ライアン・ジョンソン投手、グレイソン・ロドリゲス投手ら若手が中心となる。



27歳のリード・デトマーズ投手がエースを担うが、トレードの噂が飛び交うオフを乗り切る必要がある。



その中で異彩を放つのが、メジャー8年のベテランである菊池だ。



2025年にはエンゼルスでオールスターに選出されたが、2026年は故障の影響で14試合の登板にとどまった。



登板した試合でも「遥かに平凡な数字」に終わり、防御率4.92、WHIP1.54という成績だったと同メディアは指摘している。



加入当初、菊池は低迷するエンゼルス投手陣で「ベテラン」の役割を担っていた。











しかし同メディアは、メジャー6年目に「野球界全体でも屈指の数字」を残したデトマーズがその役割を引き継げると分析。



菊池を放出すれば、若手投手に枠を空けることにもなるとしている。



エンゼルスは、ここ数年のトレードで獲得したロドリゲスとクラッセンの見極めを続けている。



ウレーニャ、ジョンソン、ジャック・コチャノウィッツ投手も、球団の育成システムを経てメジャーに到達した。



一方で、2027年のポストシーズン進出を狙う球団にとって、菊池は魅力的な存在になり得る。



また、同メディアは菊池が「過去4シーズンのうち3シーズンで防御率4.05以下」を記録している点に言及。



契約は残り1年のため、獲得球団は2028年以降も抱え続ける必要がなく、賭けが外れれば2027年限りで手放すこともできる。



エンゼルスは今季100敗を喫しており、同メディアは優勝争いから遠いチームこそ、契約満了間近の選手を使って若手を1人か2人獲得すべきだと主張する。



トッププロスペクトでなくとも、若手に賭けるだけでプラスになるという考えだ。



同メディアは、菊池の去就が球団にとって「優先順位の最上位ではないかもしれない」としつつも、「今後数週間のうちに」動く必要があると締めくくっている。



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