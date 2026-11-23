◆ 白球つれづれ2026・第47回

あれから40年あまりの歳月が経つ。

1985年1月19日。東京多摩市にある一本杉球場で“伝説の男”江夏豊の引退式が行われた。そしてあれから40年あまり後の今年11月17日、“伝説の左腕”江夏豊さんが亡くなった。78歳の波瀾万丈の人生だった。

なぜ、最初に一本杉球場の引退式から書き進めるのか？

栄光と挫折。華やかなフットライトと、暗転する暗い影。江夏さんを語る時、避けては通れない光と影のドラマがある。その象徴的な場所が多摩川沿いの名もない野球場なのだ。

阪神から南海、広島、日本ハムそして西武と5球団を渡り歩いた大エースが現役生活に別れを告げたのは1984年のこと。普通なら、輝かしい実績を残した阪神や、近鉄との日本シリーズで「江夏の21球」を残した広島や最後の球団となった西武で引退セレモニーが行われてもおかしくない。だが、どの球団も名乗りを挙げることはなかった。

阪神時代に吉田義男監督、西武時代には広岡達朗監督と指導法や人間関係で衝突。一本気な性格ゆえに各球団とも融合することなく、対立の火種を抱えていた。まさに「さすらいの一匹狼」を地で行った白球人生だった。

そんな江夏に最後の別れの場を提供したのが雑誌「ナンバー」の編集部と江夏とは長年親交のあった漫画家・水島新司氏らだ。

マンモス球場には背を向けて、最後の地に選んだのが多摩・一本杉球場。普段は高校野球の西東京大会予選が行われる時に名を知る程度のグラウンドに、江夏の最後の雄姿を見ようと、当日は満員の16000人が詰めかけ「六甲おろし」の大合唱まで聞かれた。

少年野球のゲームが始まった直後に「ピッチャー交代・江夏」が告げられると様相は一変。相手ベンチからは広島の山本浩二や高橋慶彦、さらにはパ・リーグで名勝負を繰り広げた福本豊（阪急）や落合博満（ロッテ）らが打席に登場して別れを告げた。これもまた球史に残る引退式となった。

大阪学院大高からドラフト1位で阪神に入団したのが1966年。

ストレートとカーブしか知らない18歳の大器が頭角を現すのに時間はいらなかった。プロ2年目には三振の山を築いて、シーズン401奪三振の日本記録を樹立。それから3年後のオールスターゲームでは、前人未到の9者連続三振のお化け記録をやってのける。

当時の怪物ぶりを阪神から横浜大洋に移籍していた辻恭彦捕手に聞いた事がある。

「ともかく、（右打者の）外角低目に投げるストレートが球威、コントロール共に抜群だった。まったく打たれる気がしなかったね」。

後年、江夏自身が自慢のストレートを「マウンドから外角低めに一本の線が見える。その上を左右に3～4センチ、ずらせながら投げるだけだった」と回想している。後に広島でチームメイトとなる山本浩二氏（元広島監督）は「手元でホップするから手が出ない」と証言した。まさに球史に残る「ストレート伝説」である。

人生もまた、直球一本槍。三振を狙い、三振を奪ってはのっしのっしとマウンドを降りて来る。怖いもの知らずとプライドの高さは年上の田淵幸一や盟友の衣笠祥雄でも「ブチ」「サチ」と呼び捨て。一見、不愛想で強面だから敵も作るが、内実は繊細な寂しがりや。そんな孤独が強がりの姿を見せたり、ある時は覚せい剤所持の犯罪に手を染める要因となる。ただただ、不器用な男だった。

我が家に江夏さんのパネル写真がある。

2000年の日米野球。当時スポニチの記者のかたわら、日米野球事務局で担務を任された私は各試合の日本ベンチに「名誉キャプテン」を置くことを決め、大阪ドームで行われた第5戦は江夏さんに依頼した。

ギャラは当時でも破格の安さの3万円とお車代のみ。名誉キャプテンには試合の3回までコーチャーズボックスに立ってもらい、試合前には現役時代の足跡を記したビデオ映像を流し、始球式も行ってもらう。これ以上の拘束は気の毒と思い試合途中で帰宅もオーケーとしたが、現役時代の血が騒ぐのだろう。江夏さんは試合終了まで楽しそうに付き合ってくれた。その時の阪神のユニフォームと背番号28が、今でも忘れられず我が家の宝となっている。

幕末の浪士たちで組織された「新選組」を愛し、「誠」の一字を好んだ野球人の生き様は武骨そのものだったかも知れない。

だが、記録も残し、自己の生き方を貫いた人生もある面では美しい。

決して優等生ではないが、多くの人に愛された江夏豊の秘訣はこのあたりにあるのではないだろうか。

文＝荒川和夫（あらかわ・かずお）