今季15本塁打、自己最多74打点を記録した広島の強打者。捕手に加え一塁、三塁もこなし、FA市場で注目を集めている。地元・千葉のロッテが直接交渉したことを踏まえ、移籍を予想する。

地元千葉のロッテ移籍を予想、広島残留も

坂倉将吾

[caption id="attachment_270014" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの坂倉将吾（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／91kg

・生年月日：1998年5月29日（28歳）

・経歴：日大三高

・ドラフト：2016年ドラフト4位（広島）

・今季成績：140試合出場、打率.251（505打数127安打）、15本塁打、74打点、3盗塁

複数球団による争奪戦が予想されている広島東洋カープの坂倉将吾。地元である千葉ロッテマリーンズへの移籍を予想する。

千葉県出身の坂倉は、日大三高を経て2016年ドラフト4位で広島東洋カープに入団。強打の捕手として頭角を現した。

高卒5年目の2021年には132試合に出場し、打率.315、12本塁打、68打点の好成績をおさめた。

さらに、同年から4年連続で2桁本塁打を記録。今季は打率.251、15本塁打、74打点をマークし、打線を牽引する活躍を見せた。

移籍先に予想するロッテは、11月11日に坂倉と直接面会。捕手に加えて一塁や三塁を守れる強打者は、チームの補強候補に合致する。

一方、広島への残留も選択肢として残る。同球団では森下暢仁、床田寛樹も国内FA権を行使しており、主力選手の去就が注目されている。坂倉を含めた流出を阻止できるか、球団にとっても重要な局面となりそうだ。

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