アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、スペイン代表GKダビド・ラヤの状態について語った。23日、イギリスメディア『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。

ラヤは現地時間21日に行われたプレミアリーグ第11節ニューカッスル戦でスタメン出場を果たしたが、70分に負傷交代。。ニューカッスルFWウィリアム・オスラとの接触プレーの際に左肩を痛め、GKケパ・アリサバラガとの交代を余儀なくされていた。

アルテタ監督は試合後、翌日に精密検査を受ける予定であることを明かしていたが、現地時間24日に控えるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節ドルトムント戦に向けた前日会見に出席し、改めて正守護神の現状を説明している。

「彼が痛みを感じていた様子を見た時、より深刻な事態を予想していた。しかし、最初に行った検査の結果ははるかに良いものだった。明日には、より詳しい情報を話せると思う」

「手術の必要はないようで、それが一番の心配だった。手術を受けると数カ月間離脱することになるからだ」

アルテタ監督は、ラヤが重傷ではないことを主張しつつも、明日のドルトムント戦は欠場することを明言。「残念ながらこのようなことは起こり得る。今こそ、我々がどれほど強固な守備を披露できるか、そしてケパとイラン（・メリエ）という優秀なGKを擁していることを見せつける時だ」と、正守護神不在でもチーム一丸となってドルトムント戦に臨む姿勢を示した。