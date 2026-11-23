マンチェスター・ユナイテッドは、リヴァプール戦でフランス代表DFレニー・ヨロが受けたレッドカード処分について、イングランドサッカー協会（FA）に異議申し立てを行う予定のようだ。23日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

プレミアリーグ第11節が現地時間22日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でリヴァプールと対戦。しかし立ち上がりの8分、ヨロがリヴァプールFWアレクサンデル・イサクの抜け出しを阻止したプレーが決定的な得点機会の阻止（DOGSO）とみなされ、一発退場を命じられた。

数的不利を強いられたマンチェスター・Uは、このファウルで与えたFKを直接決められると、その3分後にも追加点を献上。後半にも2ゴールを奪われ、0－4の敗戦を喫している。

試合後、チームを率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督はヨロの退場処分について、「判定には同意できない。イサクはボールをコントロールできていなかったと思うからだ」と語り、DOGSOには該当しないとの見解を示した。さらにキャプテンのMFブルーノ・フェルナンデスも、「検証が必要な判定だと思う。レッドカードを出すべき場面ではなかった」と指揮官に同調していた。

一方で、元プレミアリーグ審判員のダーモット・ギャラガー氏は『スカイスポーツ』の番組『レフェリーウォッチ』に出演した際、主審を務めたサミュエル・バロット氏の判定を支持。「審判の視点から見ると、まずファウルかどうかを確認するのが最初のステップになる。その上でイサクがボールをコントロールしていたかと言われれば、あの角度から見ればそうだった」と語り、ヨロへのレッドカード提示は妥当な判断だったとの見方を示した。

さらにギャラガー氏は、「ほとんどの人がレッドカードが出ると予想していたはずだ。もしあの場面で退場処分が下されなかったとしたら、むしろ驚きだっただろう」と言葉を続けている。

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