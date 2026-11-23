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ロサンゼルス・ドジャースが、若手有望株のクリスチャン・セルダを獲得した。ダルトン・ラッシング捕手が肘の手術を受けて長期離脱する見込みとなる中、ウィル・スミス捕手を支える層を厚くする狙いがあるという。米メディア『ヤードバーカー』のピーター・チャワガ記者が11月19日（日本時間20日）に言及した。



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セルダは2019年7月にドミニカ共和国からタンパベイ・レイズと契約し、2022年のトレード期限にデビッド・ペラルタ外野手とのトレードでダイヤモンドバックスへ移籍。今季は3Aで打率.234、出塁率.331、長打率.361を記録した。



今回の補強には、ラッシングの負傷が大きく関係しているとみられている。ラッシングは右肘の尺側側副靭帯の部分断裂が判明し、靭帯再建と補強を組み合わせたインターナルブレース併用ハイブリッド手術を受けた。



ラッシングは当初、手術を回避できる可能性を期待していたものの、最終的には手術を受ける方向となった。これにより、完全に捕手として復帰するまでには約9か月を要する見込みとなった。



ドジャースの今回の補強について、チャワガ氏は「ラッシングはデビューシーズン、スミスがシーズンを通じて度重なる怪我に悩まされる中、ドジャースで輝かしい活躍を見せた。しかし、捕手陣の健康状態について新たな懸念が生じたことを受け、ドジャースは興味深い若手を獲得した」と言及した。



複数の言動が物議を醸したものの、今季はスミスの離脱という緊急事態を救ったラッシング。しかし、長期離脱がすでに確定しており、その間のセルダの成績によっては、復帰する場がなくなる可能性もあるだろう。











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