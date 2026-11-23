バルセロナは23日、スペイン代表FWラミン・ヤマルのメディカルレポートを発表した。

クラブの発表によると、ヤマルは右足首に軽い違和感を覚えているため、予防措置として現地時間25日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節サバフ戦を欠場するとのこと。その4日後に控えるラ・リーガ第14節デポルティーボ戦には出場できる見込みだ。

『マルカ』や『アス』といった現地メディアは、ヤマルが22日に行われたラ・リーガ第13節ビジャレアル戦のウォーミングアップ時点で右足首に違和感を抱えていたと報道。キックオフ前にメディカルスタッフの処置を受けてフル出場したが、翌日の検査の結果、不必要なリスクを避けるのが最善だと判断され、アゼルバイジャンへの遠征には帯同しないこととなったようだ。

また、この決定は選手本人とコーチ陣、そしてクラブが協議の上で下したもので、ここ数週間に渡る多大な身体的負荷が考慮されたと報じられている。ヤマルは今シーズンここまで行われた公式戦17試合すべてに先発出場し、13ゴール13アシストをマーク。また、UEFAネーションズリーグ（UNL）に臨むスペイン代表メンバーにも名を連ね、FIFAワールドカップ2026後に行われた6試合中5試合でピッチに立っていた。

なお、バルセロナはサバフ戦、デポルティーボ戦を終えると、ラ・リーガのアトレティコ・マドリード戦やCLのマンチェスター・シティ戦などビッグマッチが控えている。

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