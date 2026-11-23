スポーツ仲裁裁判所（CAS）は23日、アフリカネイションズカップ2025（AFCON2025）の決勝戦の勝者に関する決定を翌24日に午後にすることを明らかにした。

CASは公式声明で、「セネガルサッカー連盟（FSF）がアフリカサッカー連盟（CAF）およびモロッコサッカー連盟（MFF）に対して提起した控訴に関する決定についての情報です。両当事者は本日、スポーツ仲裁裁判所（CAS）の決定が2026年11月24日（火）午後に発表されることを通知されました」と発表している。

事の発端は今年1月18日に行われたAFCON2025の決勝戦。試合はセネガル代表が延長戦の末に1－0で勝利を収め、2大会ぶり2度目の王者に輝いていたものの、後半アディショナルタイムのPK判定を巡って問題が発生していた。

90＋6分、モロッコ代表MFブライム・ディアスが相手ペナルティエリア内で倒されると、主審はVAR（ビデオアシスタント・レフェリー）の介入を経てPKを宣告。直前にゴール取り消しのきわどい判定を受けていたセネガル代表側はこれに猛抗議し、最終的にパペ・ティアウ監督が選手たちをピッチから引き揚げさせようとロッカールームへ先導する事態となった。試合は約15分間にわたって中断されたが、セネガル代表のキャプテンを務めるFWサディオ・マネがチームメイトを説得してピッチへ戻し、試合は再開へ。モロッコが獲得したPKはB・ディアスがキッカーを務めたものの、セネガル代表GKエドゥアール・メンディがこれをセーブ。その後、延長戦へと突入し、セネガルが1－0で制していた。

しかし試合後、モロッコ代表側は一時的に試合を放棄してベンチへ下がったセネガル陣営の行為を批判。MFFからの申し立てを受理したCAFは、アフリカネイションズカップの大会規則第82条および第84条に抵触したと判断し、「セネガルが試合を放棄した」とみなして、結果を3－0でのモロッコ勝利へ覆す決定を下した。

これに対し、FSFは「アフリカサッカーの信用を失墜させる、不公平で前例のない、到底受け入れられない決定を強く非難する」と反発。今年3月18日に裁定の取り消しを求めてCASへ提訴することを公式表明しており、24日に約10カ月越しに王者が決することになる。