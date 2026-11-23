バイエルンの前線に負傷者が続出している。

現地時間20日に行われたブンデスリーガ第10節でケルンと1－1で引き分けたバイエルン。この試合ではイングランド代表FWハリー・ケインが左足首を負傷し、20分での交代を余儀なくされたほか、フランス代表FWミカエル・オリーズも前半だけのプレーに。試合後、バイエルンはケインが左足首のじん帯断裂と診断され、オリーズは足に打撲を負ったと発表した。

ケインは負傷箇所を手術し、3カ月から4カ月に渡って戦列を離れる可能性がある模様。一方、オリーズは長期離脱の可能性こそ低いものの、負傷自体はそれほど軽微ではなく、ケルン戦後には松葉杖をついてスタジアムを後に。ドイツ紙『ビルト』によると、現在は打撲箇所である中足骨とその周辺に体重がかからないようにするため、医療用のブーツを装着しているという。

そのため、現地時間25日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節リール戦は欠場濃厚で、その3日後のブンデスリーガ第11節ハンブルガーSV戦の出場可否も不透明とのこと。バイエルンはケインとオリーズに加え、ドイツ代表FWセルジュ・ニャブリとモロッコ代表FWイスマエル・サイバリも戦列を離れており、前線が駒不足の状態で敵地フランスへ乗り込むこととなりそうだ。



一方、ケルン戦で実戦復帰したドイツ代表MFジャマル・ムシアラと負傷から回復中のコロンビア代表FWルイス・ディアスは、リール戦の遠征メンバーに名を連ねる見通し。しかし、両選手ともコンディションを見極めている段階であり、スタメンに名を連ねる可能性は低いと報じられている。

こうした状況から、ヴァンサン・コンパニ監督は攻撃陣の編成において「型破りな策」を講じる必要があると『ビルト』は指摘。ケイン、オリーズ、ニャブリ、サイバリ不在に加え、ムシアラとL・ディアスの先発起用が困難な中、左ウイング（WG）にサイドバック（SB）を主戦場とするドイツ代表DFナサニエル・ブラウン、右WGにアカデミー在籍のU－20ドイツ代表FWティム・ビンダー、トップ下にボランチが本職のドイツ代表MFトム・ビショフ、そして最前列には同MFレナート・カールが入る可能性が高いと報じた。

日本代表FW上田綺世ら擁するリールとの一戦を控え、コンパニ監督の采配に注目が集まる。