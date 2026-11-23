2026年11月24日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月24日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？心がときめく出来事や嬉しい知らせが訪れ、愛情運や対人運に新しい風が吹き込みそうです。何気ない会話から素敵なご縁が生まれたり、思いがけない優しさに触れたりする機会も増えるでしょう。気になる人へ自分から声をかけたり、大切な人に素直な気持ちを伝えたりするとさらに運気が上がりそうです。これまで磨いてきた才能や努力が周囲に認められ、協力することで大きな成果を生み出せそうです。仕事や趣味で新しい役割に挑戦したり、一つひとつの課題に丁寧に取り組むことが、嬉しい評価や確かな成功、新しいチャンスを引き寄せる力となるでしょう。今の状況を確かめることが大切になりそうです。予定を詰め込みすぎている場合は優先順位を調整したり、移動の際には時間に余裕を持ったりすると良さそうです。自分に合った進み方を取り戻すことが、停滞を抜け出し、望む未来へ近づく力となるでしょう。身近な人との関係や理想の幸せを見つめ直すことが大切です。一緒に食事をしたり、共通の楽しみを見つけたりすることが、心の距離を縮め直すきっかけになりそうです。小さな喜びを分かち合う時間が、温かな信頼関係と新しい幸せを育てていくでしょう。これまでの努力が未来への可能性を広げ、新しい展開が期待できそうです。興味のあるイベントに参加したり、普段は訪れない場所へ足を運んだりすることが、運気を高めるきっかけとなるでしょう。積極的に行動範囲を広げることが、さらなる成長や嬉しい成功へとつながっていきそうです。公平な視点で状況を見つめ直したい日です。大切な約束や契約の内容を、改めて確認し、注意を払いましょう。異なる立場から物事を捉えることで、納得できる答えが見えてくるでしょう。誠実な判断と責任ある行動を重ねることが、良い流れを引き寄せそうです。思うように物事が進まない時こそ、視点を変えることで新しい可能性が見えてきそうです。これまでの方法にこだわらず、今の状況だからこそ得られる学びや気づきを大切にしましょう。物事を別の角度から捉えることで、今まで見落としていた解決策が見つかるかもしれません。生活のリズムや人との関わり方を見直すことで、運気の流れを整えられそうです。食事や睡眠の時間を整えたり、忙しい日にはお気に入りのお茶でひと息ついたりする時間を大切にしてみてください。心と体の調子を整え、自分に合ったバランスを見つけることが、穏やかな幸せや嬉しい変化につながっていきそうです。これまで当たり前だと思っていたことを見直し、新しい安定を築くための転換期が訪れています。自分に必要なものを見極めることで、より良い方向へ進むきっかけが生まれそうです。後回しにしていた用事を片づけるといいでしょう。小さな問題に早めに向き合うことで、大きな負担を減らせるかもしれません。今ある知識や経験を見つめ直し、自分の強みを生かせる方法を探してみましょう。使い慣れた道具を手入れしたり、以前学んだ技術をもう一度試したりするとヒントとなりそうです。持っている才能を一つずつ形にしていくことで、自信が育ち、新しいチャンスや望む未来を切り開く力となるでしょう。苦しかった状況に終わりが見え始め、再び希望を取り戻せるタイミングです。これまで抱えていた悩みや心の負担が軽くなり、新しい未来へ目を向けるきっかけが訪れそうです。しばらく会えていなかった友人と食事を楽しんだり、気になっていた場所へ出かけたりすることで、前向きな気持ちが育っていくでしょう。これまで積み重ねてきた努力が実を結び、大きな達成感や喜びを味わえそうです。一つの目標が完成へと近づき、次のステージへ進むための新しい可能性も広がっていきそうです。これまで支えてくれた人へ感謝を伝えることも、幸運を広げるきっかけになりそうです。生活やお金、人とのつながりに不安を感じやすい時こそ、身近にある支えや安心に目を向けたいタイミングです。思うように進まないことがあっても、周囲の助けや利用できる機会に気づくことで、状況を変えるきっかけが見つかりそうです。今あるものを大切にしながら、必要な助けを素直に受け取ることで、心にも前向きな変化が生まれそうです。人との温かなつながりが、安心できる未来や新しい豊かさを築く力となっていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/