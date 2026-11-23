パリ・サンジェルマン（PSG）が今冬の移籍市場での緊急補強を検討しているようだ。22日、『ル・パリジャン』や『フットメルカート』など複数のフランスメディアが伝えている。

6連覇を目指すリーグ・アンで首位に立ち、3連覇がかかるチャンピオンズリーグ（CL）でもリーグフェーズ開幕から4連勝と幸先の良いスタートを切ったPSG。しかし、ジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアが先月21日のCLバルセロナ戦で右ひざ前十字じん帯を断裂すると、今月21日のニース戦で負傷交代したフランス代表FWデジレ・ドゥエも同じく右ひざ前十字じん帯断裂と診断。“両翼”が相次いで戦列を離れることとなった。

ベルギー代表FWミカ・ゴッツとフランス代表FWマグネスアクリウシェを擁すほか、フランス代表FWウスマン・デンベレも本来はウイング（WG）を主戦場とする選手だが、クヴァラツヘリアとドゥエは主力中の主力であり、長期離脱はPSGにとって大打撃。両選手のバックアッパーかつライバルだったフランス代表FWブラッドリー・バルコラは今夏にリヴァプールへ移籍している。

報道によると、ドゥエが今シーズンの残り試合すべてを欠場する可能性があることから、PSGは今冬の移籍市場での補強を計画しているとのこと。求めているプロフィールは、個人での打開能力とデュエルでの強さを備え、狭い局面でも難なくプレーできるWGで、ルイス・カンポスSD（スポーツディレクター）を中心に獲得候補の選定が進められているという。

一方、カンポスSDは1月に即戦力を適正価格で獲得することが極めて困難だと理解している模様。果たしてクヴァラツヘリアとドゥエの穴を埋められるような即戦力を確保することはできるだろうか。