マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下で新たなスタートを切ったマンチェスター・ユナイテッド。しかし、初陣での屈辱的な敗戦にクラブOBが苦言を呈している。

22日、プレミアリーグ第11節でマンチェスター・Uはアウェイでリヴァプールと対戦。前半8分にレニー・ヨロが退場し、試合のほとんどを数的不利で戦ったこともあり、4ー0で惨敗。新体制での初陣は厳しい結果に終わった。

プレミアリーグではここまでわずか1勝と苦しんでいた中、マイケル・キャリック監督を解任してポチェッティーノ監督に託したかったなか、まさかの惨敗。選手の退場という不運もあった中、イギリスメディア『スカイスポーツ』で解説を務めるクラブOBのロイ・キーン氏は、チームの姿勢に苦言を呈した。

「彼らはもっと上手くできなかったとでも言うのか？4ー0で負けたのに、みんながそれほど悪くないといっている」

「10人で試合に勝ったチームなんて、今まであっただろうか？不可能なことではない。せめて、もう少し闘志を見せ、もう少し質の高いプレーを見せてもらいたい。クラブでプレーした経験のある人たちが、4ー0は悪くないと言うのを聞いて、信じられない気持ちだ」

数的不利でリヴァプール相手に負けるにしても、もう少し良い試合ができたはずだと言うキーン氏。かつてのチームメイトであり、『スカイスポーツ』の解説員でもあるガリー・ネヴィル氏も苦言を呈している。

「我々は今、アンフィールドでの4ー0の敗北を、まるで当たり前のこと、受け入れるべきことであるかのように片付けてしまっている。クラブの水準がここまで落ちてしまったのは信じられない」

「『ヨロが退場になったから、10人になってしまったし、そういったことを考えると、この試合のことを忘れてしまおう』という気持ちもあるだろうが、それがミッドウィークの試合に持ち越され、守備の観点で言えば、こんなことは今まで見たことがない」

守備面の問題点を指摘したネヴィル氏だが、キーン氏はもっと失点をする可能性はあったとコメント。ただ、諦めてしまう姿勢が気に入らないとした。

「リヴァプールは8点か9点は取れたはずだ。信じられないほどのチャンスがあったのに、みんなピッチから上がってきて、4点なら悪くないと言うんだ」

「思わず悪態をつきたくなる。我慢はしているが。4ー0で負けたのに、どうして悪くないと言えるのか？10人になったからか？確かにそれで試合ははるかに難しくなったが、10人になったからといって終わりなのか？仕事を放り出してタオルを投げ出すのか？」

諦めていたとは考えたくないところだが、マンチェスター・Uは2試合連続で4失点。今シーズンは34失点を喫し、5大リーグの全てのチームのなかで、全ての大会で最多失点という屈辱的な記録を作ってしまっており、守備が大きく崩壊していることは数字から見ても間違いなさそうだ。

【動画】新監督初陣のマンUがリヴァプール相手に4失点惨敗…