バイエルンに所属するドイツ代表MFジャマル・ムシアラが、再び神経機能障害の発作を起こしたようだ。22日、『スカイスポーツ』や『ビルト』など複数のドイツメディアが伝えている。

ムシアラは今夏のプレシーズン中、4日間で2度ピッチ上で意識を失い、後に神経機能障害の治療を受けていることを公表。この影響や筋繊維の断裂により、今シーズンはここまで公式戦5試合の出場にとどまっている。

報道によると、現地時間16日月曜日にムシアラは再び神経機能障害に起因する欠神発作を起こしたとのこと。大事には至らず、翌17日火曜日のトレーニングにも問題なく参加できたようだ。クラブは健康状態を注視し続けており、チームドクターと緊密に連携しながら投薬内容の調整と最適化に努めているという。

ムシアラの現在のコンディションや今後の経過については、スポーツ部門の幹部やコーチ陣が楽観的な姿勢を崩していない一方、経営陣や監査役会は懸念を強めている。ウリ・ヘーネス名誉会長は今月初め、「かつてのパフォーマンスレベルを取り戻せないかもしれない」と発言したほか、ヤン・クリスティアン・ドレーゼンCEO（最高経営責任者）も同選手が最高の状態に戻らなかった場合には話し合いが必要になると言及。前CEOで現在は監査役会メンバーのカール・ハインツ・ルンメニゲ氏も、契約の再交渉が必要になる可能性があると示唆していた。



これらの発言に対し、国際プロサッカー選手会（FIFPro）は「バイエルンの幹部らが、ケガから復帰しつつあるジャマル・ムシアラの契約に疑問を呈するような発言を、公の場で繰り返していることに対し、深い懸念を抱いている」と公式声明にて批判。「バイエルンにはムシアラに対する配慮義務がある。プロサッカー界において、自身の将来に対する不確実性は、選手のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性がある。特に、ケガからの回復過程にある選手にとってはなおさらのことだ」と強調していた。