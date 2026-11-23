アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が金字塔を打ち立てた。

ラ・リーガ第13節が現地時間22日に行われ、アトレティコ・マドリードは敵地でヘタフェと対戦した。開始早々の10分にアレックス・バエナの地を這う強烈なミドルシュートで先制すると、30分にはコーナーキックからジョニー・カルドーゾが追加点。その後も攻め続け、後半アディショナルタイムにはアレハンドロ・グリマルドのPKで突き放して3－0で快勝した。

シメオネ監督はこの試合でラ・リーガ通算345勝を達成し、かつてアトレティコ・マドリードやスペイン代表を率いた故ルイス・アラゴネス氏を抜いて同リーグの最多勝利記録を更新。2011年12月の就任以降ラ・リーガ通算567試合で指揮を執っており、戦績は345勝123分99敗だ。

1クラブのみの指揮でラ・リーガ史上最多勝利記録を更新したシメオネ監督。スペイン紙『アス』によると、試合後には「トロフィーではないが、345勝という数字はこの偉業を支えてくれたすべての人々と分かち合いたい。妻は私がここまで来るための原動力だ。そして支えてくれた家族、彼らと過ごしてきた時間、今の場所へ辿り着くために費やしてきたものを考えると、深く感動し、幸せな気持ちになる。選手たち、クラブ、ファン、コーチたち。ここまで来られたのは、そういった人々の信じられないほどの努力の賜物だ」と喜びを示したという。

リーグ再開初戦を白星で飾ったアトレティコ・マドリード。現時点では3位につけ、首位バルセロナを「5」ポイント差、2位レアル・マドリードを「2」ポイント差で追っている。

【ハイライト動画】シメオネ監督がラ・リーガ最多勝利記録を更新！ バエナの超絶ミドル皮切りに3発快勝