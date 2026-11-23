ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖が、22日のセグンダ（スペイン2部）第15節スポルティング・ヒホン戦でシーズン4得点目を決めた。

グラン・カナリアのクラブは22日、セグンダ第15節でスポルティング・ヒホンと敵地で対戦。この試合にフル出場した宮代は、1－0で迎えた81分、イバン・ハイメのお膳立てから貴重な追加点を挙げる。自陣からのロングカウンターとなったなかで、ゴール前までの猛スプリントが実を結んだ。

試合はこのまま2－0でタイムアップ。監督交代後4戦3勝と調子は上向きで、昇格プレーオフ圏内まで勝ち点差『1』と巻き返している。

なお試合後、地元メディア『udlaspalmas.NET』は宮代に対して、2アシストを記録したイバン・ハイメに次ぐチーム2位タイの評価点『8』を与えつつ、「試合を通じて非常に献身的な働きを見せ、守備のサポートから中盤でのプレー、さらには必要とされるあらゆる局面でチームに貢献。ファイナルサードでも存在感を発揮し、幅を取る動きでチームに大きな恩恵をもたらした。その粘り強いプレーが報われ、チームの2点目を押し込むことに成功した」とパフォーマンスに賛辞を送っている。

ラス・パルマスの次戦は28日、第16節アンドラ戦となる。

【スコア】

スポルティング・ヒホン 0－2 ラス・パルマス

【得点者】

0－1 35分 エンツォ・ロイオディス（ラス・パルマス）

0－2 81分 宮代大聖（ラス・パルマス）