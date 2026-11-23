レアル・ソシエダに所属する久保建英は、22日のラ・リーガ第13節ラシン・サンタンデール戦に68分から途中出場。現地紙は、そのプレーぶりを低く評価した。

チュリウルディンは22日、第13節でラシン・サンタンデールと敵地で対戦。久保は、1点ビハインドの68分からピッチに入ると、右サイドでキレのある仕掛けを見せたシーンもあったが、ゴールやアシストといった期待には応えられず。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督のチームも、シュート『31本』・ゴール期待値『3.70』を記録しながら、2－3で敗れている。

日本代表として臨んだブラジル戦での好調さを感じさせるシーンもいくつかあった久保だが、現地紙は軒並みプレーぶりを低く評価。『アス』は、「出場した25分間、存在感を示せなかった。現時点では、（長期離脱の）バレネの代役候補とは言い難い」と批判。『ノティシアス・デ・ギプスコア』も、「チャンスはあったが、シュートを放てず、アシストも決められなかった」と数字を残せなかったことに触れた。

また『エル・デスマルケ』の評価点では『4.5』で、「サイドを突破する場面は……ごくわずかだった」と記された。なお同紙は、スタメン出場したアレハンドロ・レミロとオーリ・オスカルソンに対しては、『0』を付けている。

クリスマス休暇までの9連戦の初戦を落としたレアル・ソシエダ。次戦は、26日のヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第5節クリスタル・パレス戦となる。

【ハイライト】再三のチャンスを活かせなかったソシエダ