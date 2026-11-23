攻撃陣が躍動したリヴァプールが、新体制のマンチェスター・ユナイテッドを粉砕した。

プレミアリーグ第11節が22日に行われ、リヴァプールはマンチェスター・ユナイテッドと対戦した。開始早々の8分にレニー・ヨロが決定機阻止で退場すると、そのプレーで得たFKをドミニク・ソボスライが直接決めて幸先良く先制。本拠地『アンフィールド』のボルテージが上がる中、3分後にはフロリアン・ヴィルツが追加点を挙げ、後半にもリオ・エングモアとビクトル・ムニョスがネットを揺らして4－0で快勝した。

この試合の主役となったのが、トップ下でフル出場したヴィルツ。13分にリオ・エングモアからのクロスに反応し、体を捻りながらの技ありボレーで追加点をもたらすと、82分には絶妙なスルーパスでムニョスのゴールをアシストした。

データサイト『Opta』によると、ヴィルツはこの試合でオープンプレーから10回のチャンスを作り出したが、これは2015年3月の元スペイン代表MFダビド・シルバ（当時：マンチェスター・シティ）の11回に次ぐ好記録とのこと。また、『Squawaka』によれば、プレミアリーグの試合で10回以上のチャンスを作り出し、なおかつアシストも記録したのは、2016－17シーズン以降では2017年の元ドイツ代表MFメスト・エジル（当時：アーセナル）、2020年のベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネ（当時：マンチェスター・シティ）以来3人目だという。

本拠地『アンフィールド』を沸かせたヴィルツは、試合後にイギリスメディア『スカイスポーツ』に対して「本当に素晴らしい試合だった。雰囲気も最高で、心から楽しむことができたし、良い午後になったよ」とコメント。続けて「非常に良い状態だよ。チーム全体が成長し、良くなっているおかげでもある。その一員として自分も向上できていると思うし、その過程を楽しんでいる」とコンディションへの手応えを口にした上で、チームの勝利を次のように喜んだ。

「今日の試合は間違いなく重要だった。順位表の状況を考えてもね。上位陣の多くが勝ち点を落としていたので、そのチャンスを生かせたのは良かった。もちろん、レッドカードが試合展開に影響を与えたことは確かだが、それも結果の一部だ。アレクサンデル（・イサク）の動き出しがレッドカードを誘発したわけだから、非常に大きな意味があったよ」

また、リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督は「今の彼は素晴らしい状態にあるし、これをできるだけ長く維持させたいね。相手が10人になったような状況では、彼のように試合をコントロールし、背後へのパスを見極められるような選手が必要になる。ゴールを決めるだけでなく、より積極的に攻撃へ関与し、相手にとっての脅威になっている。新たな選択肢の一つとして成長しているし、彼の活躍には満足しているよ」とヴィルツの活躍を称えている。

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