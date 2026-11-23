ロールス・ロイス・モーター・カーズは同社初の完全電動”スーパークーペ”と位置付けるスペクターの改良モデル、スペクターIIを日本でも発表した。価格は4,965万円からで、ブラックパッチは5,779万円からである。

【画像】パフォーマンスが大幅に向上したロールス・ロイス・スペクターⅡ。ビスポークの技が随所に光る（写真27点）

「今ある最高のものを基に、それをさらに良くしなさい」

現在、多くのメーカーが電気自動車（BEV）を発表、販売をしているが、その多くは近年の時流を踏まえて開発がスタートしたものだ。しかしロールス・ロイスでは、二人の創設者が約100年前からこの”電気の力”に着目し開発をスタートさせていたのである。

ヘンリー・ロイスは、電気工学を学び、のちにバヨネット電球（現在も使われているソケット型の電球）を改良し特許を取得。チャールズ・ロールスも、電気自動車の利点、「完全に静かで、クリーンであり、匂いや振動もない」というベネフィットに着目していたと伝えられている。ロイスはこの特許取得などの経験から、「今ある最高のものを基に、それをさらに良くしなさい」という同社の哲学が生まれたのだ。

こういった歴史を紐解くと、2011年にロールス・ロイスが102EX（ファントム エクスペリメンタル エレクトリック）というコンセプトモデルを企画・開発したこともなるほどと思える。当時のファントムに搭載されていた 6.75リッターV型12気筒エンジンの代わりに、リチウムイオン電池パックと後輪を駆動する２つの電動モーターを搭載しており、実際に公道テストが行われ、スペクターの開発に向けてのフィードバックにも貢献したのである。

さらに磨き上げ、進化させること

さて、改良が施されたスペクターII。改良前のスペクターが目指したのは、電気自動車である前に、何よりもまずロールス・ロイスであることを追求した車だった。同社が長年にわたってこだわってきた、滑らかな走り、静粛性、そして洗礼された乗り心地と、電動化をいかに自然に調和させるか、そこを追求した車がスペクターだった。

そして今回の改良では、”小さなことの積み重ねが完璧を生む。しかし完璧を成し遂げることは決して小さなことではない”、そして前述した哲学のもと、スペクターシリーズIIの誕生へとつながった。つまり、既に卓越した完成度を誇る車を大きく変えるのではなく、さらにそれを磨き上げ、進化させることを目指した。それがスペクターIIなのである。

そこでエクステリアはほとんど手を入れず、パフォーマンス向上がメインの改良点となった。最高出力は442kW 約601PS（改良前は430kW 584PS）、最大トルクは1015Nm（改良前は900Nm）に増強。さらにパッテリーセルを再設計した結果、航続距離は628kmと改良前の530kmから大幅に向上した。

同時に発表されたブラックバッジ スペクターシリーズIIは、ロールス・ロイス史上最もパワフルなモデルへ進化した。インフィニティモードで500kW（約680PS）、1015Nmを発揮し、スピリテッドモードでは最高出力は変わらないものの最大トルク1100Nmを実現した。

ビスポークに力を入れて

エクステリアで目に付くのは新たなデザインの23インチ鍛造アロイホイールで、あらゆる角度から光を捉え反射する、多面的なマルチスポークデザインを採用。極めて鋭い2.5mmの曲率で鍛造されており、研磨後もダイヤモンドのようなシャープで立体的な輪郭を保つ。この精緻さを実現するため、各ホイールは最大6時間をかけて手作業で仕上げられるという部分ポリッシュとフルポリッシュ仕上げの2種類が用意された。

また、ボディカラーに新しいエクステリアペイントが追加された。それはビスポークのグラデーション・ツートーンと呼ばれるもので、ボディ全長にわたって色彩が流れるように移ろい、スペクターIIのボディ面に、継ぎ目のない色の変化を生み出すものだ。これは追加のリードタイムなく選ぶことが可能であるという。

インテリアでも、新たな仕様が追加された。デュアリティ・ツイルと呼ばれるもので、竹を原料に用いた現代的な生地だ。この素材は、コート・ダジュールにあるル・ジャルダン・デ・メディテラネの広大な竹林から着想を得ており、この庭園は、ヘンリー・ロイスがかつて冬の邸宅としていたヴィラ・ミモザの隣に位置している。ツイル生地には、アーティスティックなデュアリティ・グラフィックが刺繍されており、このデザインは、ブランド創業者のイニシャルである2つの”R”を抽象的に解釈したもので、セーリングヨットに見られるロープの編み込みを思わせる、航海の世界に着想を得た意匠となっている。これもまた、フレンチ・リヴィエラへのさりげないオマージュとされた。

また、今回プレイストパーフォレーションをスペクターIIに初採用。このデザインは、ロールス・ロイス本拠地であるグッドウッドの空に広がる雲から着想を得ている。これはレザーに数万から10万個以上の微細な穴を精密に開けることで、立体的なアートワークを描き出す最新のビスポークだ。

ブラックバッジ スペクターシリーズIIのビスポークでは、ダーククロームエレメントとともに、新たに”アイスド・ブラック・エクステリア・ディテーリング”が開発された。サイドフレームフィニッシャーやバンパーインサート、RRバッジ、スピリットオブエクスタシーなどが特別に開発されたマットクリアコートによって、洗練されたサテンのような仕上がりとなっている。ただし、パンテオングリルは、ポリッシュ仕上げのまま残された。これはロールス・ロイスのアイデンティティを保つのが目的とされた。

今回の改良のポイントは前述のようにパフォーマンスの向上とともに、ビスポークのオプションが大幅に増加したことにある。もともとスペクター自体が完成されたデザインでることを受けた結果だ。特にビスポークに関しては世界的な需要が増えており、アジアではプライベートオフィスを、ソウルに2024年に開設。それに伴い本社でも拡張工事を行い、幅広いビスポークへの対応を遅滞なく行えるよう、準備を進めているという。

現在プレミアムブランドではどこもビスポークや、フォーリセリエ、マヌファクトゥールといった、ユーザー自身の個性を発揮できる特別注文に力を入れている。これはもともと馬車の時代から始まったもので、それぞれの注文主が、独自の美学のもとにこだわりを持って発注していたことが起源である。いわゆる”つるし”では満足できないいまのプレミアムブランドのユーザーたちが世界的に増えた結果、この傾向が強まっており、今後より強まっていくことが予想される。そこに着目し、スペクターIIもビスポークに力を入れたのだ。どの程度街で見られるかはわからないが、見かけた時にはそのユーザーのこだわりを楽しんでみたい。

文・写真：内田俊一 Words and Photography: Shunichi UCHIDA