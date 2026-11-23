国際サッカー連盟（FIFA）は現地23日に臨時総会を開き、2031年と2035年に行われるFIFA女子ワールドカップの開催地を決定する見通しだ。両大会とも複数の国・地域による共同開催が提案されており、2031年大会はアメリカ、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカの4カ国、2035年大会はイングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズの英国4協会による共催が有力となっている。

FIFAが11日に公表した開催地評価レポートによると、2031年大会の4カ国共催案は5点満点中4.4点、2035年大会の英国4協会による共催案は4.3点を獲得。いずれも開催に必要な最低要件を満たしたと評価されており、今回の臨時総会でFIFA加盟協会による承認を受ける見通しだ。

また、2031年大会から出場国数が従来の32カ国から48カ国へと拡大する。今年開催された男子のFIFAワールドカップと同様に、4カ国ずつ12グループに分かれてグループステージを戦い、各組上位2チームに加えて成績上位の3位チームも決勝トーナメントに進出する。2035年大会も同じフォーマットが採用される。次回の女子ワールドカップは2027年にブラジルで開催される。現行の32カ国参加フォーマットで行われる最後の大会となり、2031年大会からは出場国数の拡大によって大会の規模が大きく変わることになる。